Fútbol Femenino

Morena Peralta, la joya de Formadores FC que fue convocada por River Plate

La joven futbolista santafesina, categoría 2014 y goleadora de la Sub 14 en los torneos oficiales de la Liga Santafesina de Fútbol, dará un enorme paso en su carrera al incorporarse a las divisiones formativas de River Plate. Su talento, esfuerzo y dedicación encontraron el reconocimiento de uno de los clubes más importantes del país.