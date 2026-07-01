El fútbol femenino continúa escribiendo historias que inspiran y una de ellas tiene como protagonista a Morena Peralta. La pequeña futbolista de Formadores FC atraviesa uno de los momentos más importantes de su joven carrera luego de recibir el llamado de River Plate para incorporarse a la categoría Sub 14 de la institución de Núñez.
Morena Peralta, la joya de Formadores FC que fue convocada por River Plate
La joven futbolista santafesina, categoría 2014 y goleadora de la Sub 14 en los torneos oficiales de la Liga Santafesina de Fútbol, dará un enorme paso en su carrera al incorporarse a las divisiones formativas de River Plate. Su talento, esfuerzo y dedicación encontraron el reconocimiento de uno de los clubes más importantes del país.
Morena, una promesa en crecimiento
Morena, categoría 2014, se ganó este reconocimiento gracias a sus destacadas actuaciones en los torneos oficiales de la Liga Santafesina de Fútbol, donde se convirtió en una de las máximas goleadoras de la Sub 14.
Su capacidad para definir, su inteligencia dentro del campo de juego y su permanente compromiso con el entrenamiento despertaron el interés de los captadores del club "millonario", que desde hace tiempo seguían de cerca su evolución.
Desde Formadores FC celebran con enorme orgullo esta oportunidad. El profesor Ernesto Sosa, integrante de la Comisión Directiva de la institución, destacó que Morena reúne todas las condiciones para transformarse en una gran deportista y que este llamado representa el premio al sacrificio, la disciplina y el talento que demuestra en cada entrenamiento y cada partido.
Un sueño que recién comienza
La llegada a River Plate representa mucho más que un cambio de camiseta. Es la posibilidad de continuar creciendo en una institución de primer nivel, rodeada de un proyecto deportivo pensado para potenciar a las jóvenes promesas del fútbol femenino argentino.
Mientras tanto, Morena mantiene la sencillez que la caracteriza. Disfruta de su vida cotidiana, comparte momentos con sus compañeras de equipo y sigue entrenando con la misma pasión que la llevó a destacarse desde muy pequeña.
Su ilusión es enorme, aunque sabe que el camino recién comienza y que cada paso deberá ser acompañado por esfuerzo y dedicación.
En esta nueva etapa contará, como siempre, con el respaldo incondicional de sus padres, quienes la acompañan en cada entrenamiento, cada viaje y cada desafío deportivo. Ese apoyo familiar ha sido fundamental para que pueda desarrollar su talento y afrontar con alegría cada oportunidad que se presenta.
Para Formadores FC, la convocatoria de Morena constituye un verdadero motivo de orgullo y confirma el trabajo que viene realizando la institución en la formación de jóvenes futbolistas.
Ver a una de sus jugadoras dar el salto hacia uno de los clubes más prestigiosos del país es la mejor recompensa al compromiso diario de entrenadores, dirigentes y familias.
La historia de Morena Peralta recién empieza a escribirse. Con apenas unos años de carrera, ya demuestra que los sueños pueden hacerse realidad cuando el talento se combina con esfuerzo, humildad y perseverancia.
Ahora será tiempo de vestir la camiseta de River Plate, seguir aprendiendo y perseguir nuevos objetivos, llevando siempre consigo el orgullo de representar a Formadores FC y al fútbol santafesino en uno de los escenarios más importantes del país.