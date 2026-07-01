La espera terminó. Llegó el día más esperado para los amantes del fútbol de Paraná y Santa Fe. Este miércoles, desde las 20.30, el estadio Pedro Mutio será el escenario de una nueva página histórica con la definición de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial, un certamen que volvió a unir a las dos capitales a través de la pasión por el deporte más popular.
La gran final: Atlético Paraná y Patronato definen al nuevo campeón en un clásico apasionante
La segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial llega a su punto culminante. Este miércoles, desde las 20.30, Atlético Paraná recibirá a Patronato en el estadio Pedro Mutio para disputar los últimos 90 minutos de una serie que tiene al Decano con ventaja tras el triunfo por 2 a 1 conseguido en la ida. Se espera un gran marco de público para vivir una noche histórica del fútbol de las dos capitales.
Atlético Paraná y Patronato de la Juventud Católica protagonizarán un clásico cargado de emociones, historia y rivalidad. Después del triunfo por 2 a 1 conseguido por el Decano en condición de visitante, la serie quedó completamente abierta y promete un desenlace apasionante.
La victoria obtenida por Atlético en el partido de ida le permite llegar con una mínima ventaja, aunque enfrente tendrá a un Patronato que buscará revertir la historia y quedarse con un título que posee un enorme valor deportivo y simbólico para toda la región.
El encuentro será arbitrado por el santafesino Maximiliano Manduca, joven árbitro nacional que tendrá la responsabilidad de impartir justicia en una final que promete un estadio repleto y un clima digno de las grandes ocasiones. Maximiliano Durán y Mariano Nadalín serán los asistentes y Ariel Correa estará como 4to árbitro.
Desde la organización realizaron una invitación abierta para que las familias, los hinchas y todos los simpatizantes del fútbol regional acompañen esta verdadera fiesta deportiva. El objetivo es que el estadio Pedro Mutio luzca colmado para coronar una competencia que volvió a demostrar el enorme potencial del fútbol del litoral.
Las entradas podrán adquirirse este miércoles de 10 a 13 y desde las 19 hasta el comienzo del encuentro en las boleterías del Club Atlético Paraná. El valor general será de 10.000 pesos, mientras que el público de Patronato ocupará la tribuna ubicada sobre calle Maciá.
Una copa que une a dos provincias
La Copa Túnel Subfluvial volvió a consolidarse como uno de los torneos más importantes del fútbol regional. La competencia nació con el objetivo de fortalecer los vínculos deportivos entre las ligas de Paraná y Santa Fe, promoviendo la integración mediante una rivalidad sana y espectáculos de primer nivel.
La final contará con la presencia de los presidentes de ambas instituciones organizadoras. Alejandro Schneider, titular de la Liga Paranaense de Fútbol, y Leandro Birollo, presidente de la Liga Santafesina, asistirán al encuentro y encabezarán la ceremonia de premiación una vez finalizado el partido.
Ambos dirigentes realizaron una invitación conjunta para que los vecinos de Paraná, Santa Fe y toda la región disfruten de este gran clásico, considerado el broche de oro de una segunda edición que resultó ampliamente exitosa tanto por el nivel futbolístico como por el acompañamiento del público.
Tras el pitazo final se realizará la tradicional entrega de la Copa Túnel Subfluvial y del cheque destinado al campeón, premiando al equipo que logre imponerse luego de los 180 minutos de juego.
Los equipos ya tienen todo preparado
Atlético Paraná buscará hacer valer la ventaja obtenida en el primer partido. El entrenador Nicolás Suárez tendría como formación inicial a Giuliano Bourdet; Lautaro Martínez, Lucas Milocco, Josué Correa y Martín Aruga; Uriel Perpetto, Gabriel Pross, Francisco Giaccio y Tomás Albornoz; Marcos Rodríguez y Juan Ignacio Mitre.
Por su parte, Patronato intentará revertir la diferencia con el siguiente equipo: Matías Caballero; Tomás Jumilla, Thiago Vera, Enzo Galli y Alejandro Leiva; Benjamín Bravo, Valentino Gassmann, Luciano Pacco y Bartolomé Velázquez; Leandro Ilari e Ignacio Giacinti. El conjunto rojinegro será dirigido por Leonardo Ferrero.
Los protagonistas saben que no habrá margen para el error. Atlético intentará sostener la ventaja conseguida como visitante, mientras que Patronato buscará imponer su personalidad para cambiar el rumbo de la serie.
Todo está preparado para una noche que promete emociones de principio a fin. Dos clubes históricos de Paraná, un estadio que seguramente estará colmado, una copa en juego y el orgullo de representar a toda una ciudad conforman el escenario ideal para vivir una final inolvidable.
La Copa Túnel Subfluvial tendrá este miércoles a su nuevo campeón. Solo restan noventa minutos para conocer quién levantará el trofeo y escribirá su nombre en la historia de un certamen que ya se ganó un lugar de privilegio dentro del fútbol regional y que continúa fortaleciendo el vínculo deportivo entre Entre Ríos y Santa Fe a través de una pasión que no conoce fronteras.