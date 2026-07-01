Copa Túnel Subfluvial

La gran final: Atlético Paraná y Patronato definen al nuevo campeón en un clásico apasionante

La segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial llega a su punto culminante. Este miércoles, desde las 20.30, Atlético Paraná recibirá a Patronato en el estadio Pedro Mutio para disputar los últimos 90 minutos de una serie que tiene al Decano con ventaja tras el triunfo por 2 a 1 conseguido en la ida. Se espera un gran marco de público para vivir una noche histórica del fútbol de las dos capitales.