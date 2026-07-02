La Copa Túnel Subfluvial ya tiene un nuevo dueño. Atlético Paraná escribió una página inolvidable en su historia deportiva al consagrarse campeón de la edición 2026 luego de superar a Patronato en una final que tuvo todos los condimentos.
Atlético Paraná hizo historia, venció a Patronato y levantó la Copa Túnel Subfluvial
Atlético Paraná se consagró campeón de la segunda edición masculina de la Copa Túnel Subfluvial tras derrotar 2 a 1 a Patronato en el estadio Pedro Mutio y cerrar la serie final con un contundente global de 4 a 2. El certamen, organizado conjuntamente por la Liga Paranaense y la Liga Santafesina de Fútbol, volvió a consolidarse como uno de los torneos regionales más importantes del país.
El campeón de una Copa que sigue creciendo
Después del valioso triunfo por 2 a 1 conseguido en la ida, disputada en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, el conjunto rojiblanco confirmó toda su jerarquía en el desquite jugado en el Pedro Mutio, donde volvió a imponerse por el mismo marcador para sellar un inobjetable 4 a 2 en el resultado global.
El encuentro comenzó con la intensidad propia de un clásico paranaense. Patronato salió decidido a revertir la serie y rápidamente encontró el gol a través de Enzo Galli, quien igualó el global y renovó las ilusiones del conjunto rojinegro.
Sin embargo, Atlético Paraná volvió a demostrar por qué fue el equipo más sólido del certamen. Lejos de sentir el impacto, reaccionó con personalidad y encontró otra vez en Juan Ignacio Mitre a su gran figura.
El delantero, autor de los dos goles en el partido de ida, volvió a aparecer en el momento indicado para establecer el empate y devolverle la tranquilidad a su equipo.
Con el correr de los minutos, el dueño de casa fue controlando las acciones y terminó de liquidar la historia cuando Josué Correa conectó un preciso cabezazo para marcar el 2 a 1 definitivo. El pitazo final desató el festejo de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas que celebraron una conquista muy especial.
Además del prestigio deportivo, Atlético Paraná recibió un premio de 15 millones de pesos dispuesto por la organización para el campeón de esta segunda edición, un incentivo que también refleja el crecimiento institucional y económico que ha alcanzado la competencia.
Desde la Liga Santafesina de Fútbol y la Liga Paranaense hicieron llegar sus felicitaciones a toda la familia de Atlético Paraná por la obtención del título, destacando el comportamiento deportivo y el gran nivel exhibido durante todo el campeonato.
Una campaña memorable de principio a fin
El camino del campeón estuvo marcado por actuaciones convincentes y momentos de enorme carácter.
En los octavos de final dejó en el camino a Independiente. Tras igualar 1 a 1 como visitante con goles de Javier Fritzler y Francisco Giaccio, Atlético Paraná se hizo fuerte como local y ganó 3 a 1 con un tanto de Juan Mitre y un doblete de Tomás Albornoz, cerrando la serie por 4 a 2.
En los cuartos de final enfrentó a Cosmos. La igualdad 1 a 1 en la ida dejó la definición abierta, pero en la revancha desplegó una de sus mejores producciones del torneo al imponerse 4 a 1 con goles de Francisco Giaccio, Lucas Milocco, Germán Muñoz e Ivo Arrúa para avanzar con un contundente 5 a 2 global.
Las semifinales representaron el mayor desafío. Unión ganó 3 a 2 el partido de ida, mientras que Atlético Paraná respondió con un triunfo 2 a 1 en la vuelta gracias a los tantos de Juan Ignacio Mitre y Germán Muñoz.
El empate 4 a 4 en el global llevó la definición a los penales, donde el conjunto rojiblanco mostró temple y eficacia para imponerse por 3 a 2 y conseguir el boleto a la gran final.
En la definición esperaba Patronato, vigente campeón del certamen. Allí apareció definitivamente la figura de Juan Ignacio Mitre, quien convirtió los dos goles del triunfo 2 a 1 en el encuentro de ida y volvió a marcar en la revancha para transformarse en el gran héroe de la consagración.
El tanto restante llegó mediante Josué Correa, completando una serie perfecta que terminó con un global de 4 a 2 y la coronación de Atlético Paraná.
Un torneo consolidado y con un futuro prometedor
La segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial volvió a confirmar el enorme potencial de una competencia que fortalece los vínculos deportivos entre Santa Fe y Paraná, promoviendo el crecimiento institucional de los clubes y ofreciendo espectáculos de gran nivel futbolístico.
Finalizada la premiación, los presidentes de ambas ligas destacaron el éxito organizativo y ya comenzaron a proyectar la próxima edición.
Alejandro Schneider, presidente de la Liga Paranaense, felicitó al flamante campeón y valoró el desarrollo integral del torneo. "Es muy lindo ver a los jugadores de Atlético Paraná levantar la Copa Túnel. Fue una edición maravillosa y ya estamos pensando con Birollo la tercera edición", expresó.
Por su parte, Leandro Birollo, presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, destacó el trabajo conjunto realizado entre ambas instituciones y el respaldo del público durante toda la competencia.
"Cuando se llega al final y todo salió bien es porque todos aportamos al crecimiento. Este torneo va en ascenso y se vienen cosas más importantes aún. La gente acompañó y eso también habla del interés que está generando jugar esta Copa Túnel", señaló.
Con estadios con un buen marco de público, partidos de alto vuelo y una organización cada vez más sólida, la Copa Túnel Subfluvial continúa afianzándose como uno de los grandes certámenes del fútbol regional argentino.
La conquista de Atlético Paraná quedará registrada como un nuevo capítulo de una competencia que sigue escribiendo su historia y que ya proyecta una tercera edición con expectativas aún mayores.