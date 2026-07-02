Segunda edición masculina

Atlético Paraná hizo historia, venció a Patronato y levantó la Copa Túnel Subfluvial

Atlético Paraná se consagró campeón de la segunda edición masculina de la Copa Túnel Subfluvial tras derrotar 2 a 1 a Patronato en el estadio Pedro Mutio y cerrar la serie final con un contundente global de 4 a 2. El certamen, organizado conjuntamente por la Liga Paranaense y la Liga Santafesina de Fútbol, volvió a consolidarse como uno de los torneos regionales más importantes del país.