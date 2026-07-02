Historias de los clubes de la región

Club La Pepita: 41 años de pasión, esfuerzo y una historia que sigue creciendo en Coronda

El club de barrio Iguana celebró un nuevo aniversario consolidándose como una de las instituciones más representativas del fútbol corondino. Con nueve equipos compitiendo cada fin de semana, una fuerte apuesta por las divisiones inferiores y un marcado compromiso social, La Pepita enfrenta nuevos desafíos deportivos e institucionales sin perder la esencia que lo convirtió en una verdadera cuna de campeones.