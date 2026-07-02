Fútbol amateur de alto impacto

Funes Campo y Club abre sus puertas a una liga que promete ser diferente

Con instalaciones de primer nivel y una propuesta pensada para disfrutar del deporte entre amigos, Funes Campo y Club lanzó la inscripción para un nuevo torneo de fútbol amateur. La convocatoria ya está abierta y desde la organización aseguran que será una competencia con muchas sorpresas para vivir cada sábado a puro fútbol.