Patronato volvió a escena tras un fin de semana de descanso y la imagen fue la misma con la que se despidió ante Midland. Nulo de juego, desperdiciando lo poco que generó y sufriendo demasiado. Seis partidos sin triunfos para el Negro que no muestra mejoras.
Patronato repitió errores propios y perdió ante San Martín de Tucumán como local
El Rojinegro cayó 1-0 frente al Ciruja en el Estadio Grella y sumó un nuevo golpe que le impidió respirar en el inicio de la segunda rueda.
Por sus propios errores
El primer tiempo en el Estadio Grella se dividió en dos etapas, como si existiera el tiempo de hidratación. Patronato dominó las acciones en los primeros 15 minutos, jugó en campo rival y hasta se quedó con la más clara de pelota parada, pero el remate de Franco Meritello dentro del área chica fue despejada por un rival en la línea.
Todo era del Rojinegro, que no jugó bien, pero arrinconó a un San Martín que se paró para jugar de contra. Desde la presión alta en cada salida del anfitrión, llegó lo que buscó, el error propio de Patrón. El Monito Díaz arriesgó en la salida, Cortés no llegó a cortar al rival, Diellos asistió a Cabrera que con una gran definición, marcó el 1-0 en la primera llegada del "Ciruja" y el encuentro cambió.
Desde la ventaja, el rival creció y hasta casi aprovechó otro error defensivo del Negro. Meritello la padó muy mal para atrás y fue Díaz que llegó al corte para evitar lo que ya era un mano a mano entre Diellos y Sosa. Los recursos y argumentos futbolisticos no aparecieron en Patronato, que cometió muchos errores, en salida y ataque y no sacó provecho de las chances que generó. En la última del primer tiempo, Maxi Rueda tuvo el empate de media distancia, pero Manganelli voló y despejó la segunda chance de riesgo, de lo poco que provocó el local, que no mostró mejoras en la primera parte.
Nada cambió
El complemento fue más de lo mismo. No cambió nada de Patronato, que no generó frente al arco rival y que siguió sufriendo. Lo único de Patrón fue casi en contra, por un centro que peinó Parnisari y contó con la rápida respuesta de Manganelli. Diellos a los dos minutos tuvo un claro mano a mano que falló, igual que Rivero que le apuntó al arquero rival y, en el rebote, increiblemente Reynaga le erró al arco.
El Rojinegro careció de juego, fluidez, no tuvo precisión y cuando se la jugó, terminó dividiendo la bocha. Fue un ida y vuelta que no le sirvió, que fue más de lo mismo y hasta el palo le negó el segundo a Arfaras de contra. El árbitro dirigió mal, pero Patronato siguio jugando mal. Faltó desequilibrio, profundidad, claridad y quien tome la pelota.
La indiferencia marcó el final del encuentro, del público que se fue rápido, que reprochó en varias ocasiones al equipo durante el partido y profundizó en el cierre. Patronato no mejoró nada tras el parate o el receso, siguió con la misma tónica, con el mismo mal juego con el que se despidió ante Midland, sin grandes cambios, con fallas por doquier y soluciones que aún no aparecen y el Reducido se aleja, lo más grave y preocupante en una etapa en la que se define el camino y lo que peleará Patrón. El próximo domingo visitará a Gimnasia y Tiro buscando terminar la racha de seis cotejos sin triunfos.
Síntesis
Patronato 1-0 San Martín
Gol: 20'PT Bruno Cabrera (SM)
Formaciones
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Diaz, Franco Meritello, Nahuel Genéz; Alejo Miró, Federico Bravo, Brandón Cortés, Valentín Pereyra; Hernán Rivero y Renzo Reynaga. DT: Marcelo Candia.
San Martin (Tuc.): Nahuel Manganelli; Victor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari, Rodrigo Ayala; Agustin Graneros, Santiago Briñone, Bruno Cabrera, Álvaro Veliez; Alan Cisneros y Diego Diellos. DT: Alejandro Orfila.
Modificaciones: Diego A. Díaz y Tomas Attis por Rivero y Reynaga; Juan Barinaga y Facundo Heredia por Cortés y Pereyra; Luciano Pacco por Genez (P). Luca Arfaras por Cisneros; Leandro Monroy por Veliez; Gonzalo Rodríguez por Cabrera; Guillermo Rodríguez y Jorge Juárez por Salazar y Diellos (SM).
Amonestados: Rueda, Meritello, Miró (P); Salazar, Veliez, Monroy, Graneros (SM).
Árbitro: Adrián Franklin
Estadio Presbítero Bartolomé Grella