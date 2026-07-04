Luego de una semana de descanso, Patronato vuelve a la actividad en la Primera Nacional este domingo, cuando desde las 15:30, reciba a San Martín de Tucumán en el marco de la Fecha 19 de la Zona B, en lo que será el inicio de la segunda rueda.
Buscando cortar la racha, Patronato recibe a San Martín de Tucumán
Desde las 15:30 de este domingo, el Rojinegro enfrenta en el Estadio Grella al “Ciruja” en el inicio de la segunda rueda de la Primera Nacional. Adrián Franklin será el árbitro del encuentro válido por la Fecha 19 de la Zona B. Candia no definió el once.
El Rojinegro llega a este compromiso con la misma necesidad con la que finalizó la primera rueda, la de volver al triunfo y terminar la racha de cinco partidos sin triunfos que le impidieron llegar a los puestos de Reducido, en una zona donde cada triunfo, es una bocanada de oxígeno y cada paso en falso, una mirada fija a la zona roja.
Patrón sumó dos caras nuevas al plantel, aunque solo Diego Armando Díaz estaría a disposición, ya que el transfer de Gonzalo Salega provocaría que la segunda cara nueva del equipo mire a sus nuevos compañeros desde la tribuna. Así mismo, en caso de estar, ambos comenzarían el partido desde el banco de suplentes.
En lo que respecta al equipo, Marcelo Candia no definió el mismo, que cuenta con el regreso de Franco Meritello tras su fecha de suspensión, aunque la posibilidad de repetir la misma defensa que frente a Midland, también es una posibilidad, producto de la recuperación de Nahuel Genez.
En el medio, Juan Salas sigue sin estar a disposición, por lo que Alejo Miró seguirá siendo de la partida, mientras que la duda está en el doble cinco y quién acompañará a Federico Bravo. Brandon Cortés podría volver y ocupar el lugar de Juan Barinaga. En la ofensiva, la duda de las últimas jornadas, como quedará conformada, si repite a Reynaga-Rivero o cambia la misma.
Pasando en limpio, el probable once Santo sería con Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Meritello o Moreyra y Genez o Moreyra; Miró, Bravo, Barinaga o Cortés y Valentín Pereyra; Soldano o Rivero y Reynaga.
Renovación e incógnitas
San Martín llega renovado al encuentro con Patronato, con nuevo entrenador tras la confirmación de Alejandro Orfila y nuevas caras, de las cuáles la única que no podrá estar presente, por temas de papeles, será Gabriel Carabajal.
Entre las principales novedades aparece Alan Cisnero, que volvió a entrenarse a la par de sus compañeros después de dejar atrás un desgarro en el aductor derecho y una pubalgia. Orfila también tiene la posibilidad de convocar por primera vez a Bruno Cabrera, Rodrigo Ayala y Álvaro Veliez, tres de las cuatro incorporaciones realizadas en este mercado de pases y que ya se integraron a los trabajos con el grupo. El equipo, una incógnita.