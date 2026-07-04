Primera Nacional

Buscando cortar la racha, Patronato recibe a San Martín de Tucumán

Desde las 15:30 de este domingo, el Rojinegro enfrenta en el Estadio Grella al “Ciruja” en el inicio de la segunda rueda de la Primera Nacional. Adrián Franklin será el árbitro del encuentro válido por la Fecha 19 de la Zona B. Candia no definió el once.