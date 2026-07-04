Este domingo a las 15 en el sur del país

Colón y Medrán necesitan que el viento de Madryn sople a favor

El Sabalero llega sin sus dos marcadores centrales titulares y además perdió al mejor jugador que, además, es el goleador de Colón: Ignacio Lago. Después del duro golpe en Chaco, el Sabalero busca reaccionar.