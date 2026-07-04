A esta altura de la temporada, justo en la primera mitad del “campeonato más difícil del mundo” que es la Primera Nacional, no hace falta explicar que Colón “es un equipo en Santa Fe con el aliento de su gente y otro equipo fuera de Santa Fe cuando le toca jugar de visitante”.
Colón y Medrán necesitan que el viento de Madryn sople a favor
El Sabalero llega sin sus dos marcadores centrales titulares y además perdió al mejor jugador que, además, es el goleador de Colón: Ignacio Lago. Después del duro golpe en Chaco, el Sabalero busca reaccionar.
Rival complicado, cancha difícil
Es por eso que este partido contra el siempre complicado Deportivo Madryn (peleó el ascenso dos años seguidos con Gracián y ahora llevó cuatro refuerzos con la idea de volver a ese protagonismo) es todo un desafío para un grupo que, recibió, un par de golpes impensados.
La campaña sabalera, a cinco de los líderes, es “expectante”, con esa idea que el equipo podría “tener algunos puntos más y jugar mejor”. Pero, sin dudas, cada vez que sale del Cementerio de los Elefantes, genera dudas. Ni siquiera pudo sumar el 40 por ciento de los puntos: ganó 2, empató 4 y perdió 3.
La lesión del referente Pier Barrios y la intervención quirúrgica en la muñeca a Ignacio Manuel Lago lo ponen a Colón en el sur del país con dos bajas muy importantes para este cruce dominguero, desde las 15, en el Abel Sastre, conocido como “El Coliseo del Golfo”, donde el Deportivo Madryn recibirá al Sabalero de Medrán. Además, tampooco estará Federico Rasmussen, que llegó a cinco amarillas.
¿Qué es lo que hace el entrenador para reemplazar a los dos centrales titulares y al mejor “10” de la categoría?. Por un lado, confirma a Sebastián Olmedo (había sido titular en el Chaco contra For Ever) y lo reinventa a Nicolás Thaller que no juega un partido en el once sabalero desde el año pasado. En la zona de medios, para disimular la baja de “Nacho” Lago, llega el tiempo de Matías Muñoz, con lo cual Colón le dará forma a una figura de 4-1-4-1.
Pasando en limpio, el once para salir este domingo a las 15 contra el Deportivo Madryn en el sur del país: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Sebastián Olmedo y Leandro Allende; Federico Lértora; Julián Marcioni, Matías Muñoz, Ignacio Antonio y Darío Sarmiento; Alan Bonansea.
El que “jugó” Colón-Madryn fue Mauricio “Totono” Mansilla, formado en las inferiores sabaleras y referente del equipo patagónico en un recordado ascenso: "Cuando hablan de Colón y de Deportivo Madryn para mí es un orgullo; son dos clubes que quiero mucho y que me traen recuerdos muy lindos: uno fue el club donde me inicié y el otro prácticamente donde terminé de hacer mi carrera”, dijo por LT10.
"Yo entré a Colón en 2005. Hice un paso muy rápido por las inferiores. Ni siquiera llegué a completar la Cuarta División. Me subieron a reserva y después debuté en Primera con Antonio Mohamed”, expresó “Totono”.
Madryn hace cinco que no pierde
En el mismo recorrido del túnel del tiempo, Mansilla aseguró: "Estuve 14 años en Deportivo Madryn. Jugué casi siempre, fui capitán y viví momentos muy importantes. El ascenso al Nacional fue algo histórico para el club. Con Ricardo Pancaldo al principio no me tocó jugar mucho; después se lesionó un central, me dio la oportunidad y por suerte terminé siendo titular en el equipo que consiguió el ascenso."
Finalmente, desde Córdoba, “Totono” avisa que "Madryn hoy es un club muy respetado. Todos los años pelea arriba y además no es sencillo venir a jugar al Sur. Es una cancha difícil y el equipo se hace fuerte de local. Colón quizás llega un poco más necesitado por la historia que tiene y porque es uno de los grandes de la categoría. Pero la Primera Nacional es muy difícil”.
Madryn-Colón comenzará a las 15 con el arbitraje de Gastón Monson Brizuela, secundado por José Castelli y Damián Espinoza; la acción se podrá seguir en vivo a través de la plataforma LPF Play, en su página web y aplicación para dispositivos móviles.
El Aurinegro, con la conducción de Luis García, buscará encadenar otro resultado positivo luego de lo que fue el destacado triunfo ante Los Andes, muy importante por la calidad y rendimiento del rival, mientras intenta también mejorar su funcionamiento.
Deportivo Madryn, que registra cinco partidos al hilo sin derrotas, se ubica en el quinto puesto de la zona, con 3 empates y 2 victorias, se ubica en el quinto puesto de la zona, con 28 unidades; Colón lo supera por una unidad.
Después del parate, a días que cierre el mercado de invierno (llegó el “Wachi” García y está casi cerrado lo del delantero Garate), Colón y Medrán necesitan que este domingo el viento de Madryn sople a favor del Sabalero.