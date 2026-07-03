Mientras el plantel profesional de Colón emprendió este mismo viernes el viaje más incómodo de todos los del ascenso (primero micro a Capital Federal, después avión a Madryn) para jugar este domingo a las 15, los dirigentes sabaleros y el secretario técnico Diego Colotto siguen buscando los refuerzos que necesita Medrán. Garate, hoy punta de Huracán, dio el visto bueno para jugar en Colón.
Colón ya se fue para Madryn, vuelve Thaller y el “9” es Garate
Ante la falta de los centrales titulares (Rasmussen suspendido y Barrios tocado), el ex Lanús y fútbol chileno será titular al lado de Olmedo. Hay acuerdo para que Leandro Garate sea el “otro punta” de Colón.
Thaller y Muñoz, titulares sabaleros
En cuanto al once titular sabalero, el mayor inconveniente estará dado en la zaga, donde de golpe y en solo partido “desaparecen” los dos marcadores centrales titulares: Federico Rasmussen por cinco amarillas y Pier Barrios por lesión. En consecuencia, además de continuar Sebastián Olmedo, aparece Nicolás Thaller como titular después de mucho tiempo ausente en el once sabalero.
El otro retoque será el ingreso de Matías Muñoz por otro titular lesionado: Igancio Manuel Lago, el mejor jugador sabalero en toda la temporada y, además, el goleador de Colón.
En consecuencia y pasando en limpio, los once de Ezequiel Medrán serán: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Sebastián Olmedo y Leandro Allende; Matías Muñoz, Federico Lértora e Ignacio Antonio; Julián Marcioni, Darío Sarmiento y Alan Bonansea.
Colón, que emprendió el viaje al sur del país este mismo viernes (primero micro de Santa Fe a Buenos Aires y después vuelo a Madryn), está muy cerca de abrochar su segundo refuerzo, además del “Wachi” García.
Se trata del centro-delantero Leandro Garate, cuya ficha comparten en partes iguales Huracán de Parque Patricios y Unión Española de Chile, aunque a los derechos federativos los posee el “Globo”. El jugador, que no es tenido en cuenta, arregló salario con Colón y dio el visto bueno para llegar este semestre como “otro 9” para ayudar a Alan Bonansea.
Incluso, en Chile ya lo dan como refuerzo de Colón: “Garate le dijo que no a Rangers y jugará en el ascenso argentino, por lo menos hasta fin de año”. Su vinculación sería sin cargo y sin opción de compra, con un gran esfuerzo de Colón por hacerse cargo de un salario de Primera División.
“Solamente falta que crucen los papeles los dos clubes, Huracán y Unión Española. El jugador quiere ir a Colón”, admiten en su entorno, confirmando que “está todo arreglado” con la entidad del Barrio Centenario.
Madryn con los cuatro refuerzos
¿Cómo espera el sur del país al Sabalero para este domingo?. “Deportivo Madryn estrena segunda rueda y lo hace ante su gente. Este domingo desde las 15 horas, el Aurinegro recibirá a Colón de Santa Fe en el estadio Abel Sastre por la decimosexta fecha de la Zona A de la Primera Nacional, en lo que será el primer partido de la segunda mitad del torneo para ambos equipos.
El encuentro tendrá como árbitro a Gastón Monson Brizuela, con José Castelli y Damián Espinoza como asistentes”, expresa el Diario Jornada.
Madryn llega en un buen momento. El Aurinegro está quinto en la tabla con 28 puntos, acumula cinco partidos sin derrotas y es el segundo equipo con más goles a favor de su zona.
El último resultado fue la victoria 2-1 ante Los Andes, que le permitió al equipo de Luis García cerrar la primera rueda con confianza y llegar al reinicio del torneo con el plantel renovado y cuatro refuerzos ya integrados al grupo.
Esos refuerzos son Leonardo Marinucci, Claudio Corvalán, Fernando Bersano y Lucas Diarte, todos orientados a fortalecer el carril izquierdo y la línea de ataque.
Las bajas de Rodrigo Ayala, Nicolás Barrientos, Mauricio Cuero, Pío Bonacci, Thiago Yossen y Facundo Ospitaleche dejaron lugar para una renovación que García consideró necesaria para encarar con más variantes la segunda mitad de la temporada.
“Por su parte, Colón llega como cuarto en la tabla con 29 puntos, apenas uno más que el Aurinegro, lo que convierte al partido en un duelo directo entre dos equipos que pelean en la misma franja de la tabla.
El Sabalero arrastraba ocho partidos sin perder hasta la última fecha, cuando cayó 0-1 ante Chaco For Ever, un resultado que cortó su buena racha pero no lo bajó de los primeros puestos de la zona”, afirman en Madryn.
Entre sus filas se destaca el madrynense Mauro Peinipil, ex Deportivo Madryn, quien viene siendo titular gran parte de la temporada. El club santafesino también sumó al extremo Franco García, de último paso en Newell's, como refuerzo para la segunda rueda.
El partido tiene todos los ingredientes para ser uno de los más atractivos de la fecha. Dos equipos separados por un punto, con necesidad de ganar para seguir en la pelea por los puestos de arriba y con la particularidad de que Madryn tendrá la localía como argumento principal en un Abel Sastre que necesita volver a ser una fortaleza en la segunda rueda.