Juega el domingo a las 15 en el sur del país

Colón ya se fue para Madryn, vuelve Thaller y el “9” es Garate

Ante la falta de los centrales titulares (Rasmussen suspendido y Barrios tocado), el ex Lanús y fútbol chileno será titular al lado de Olmedo. Hay acuerdo para que Leandro Garate sea el “otro punta” de Colón.