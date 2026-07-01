Poniéndole fin a una de las novelas de este mercado de pases, en la tarde de este miércoles se firmó en la ciudad de Santa Fe la rescisión del vínculo contractual que ligaba al delantero Facundo Castro con Colón.
Facundo Castro rescindió su contrato y dejó de ser jugador de Colón
El delantero que llegó hace un año procedente de Perú firmó esta tarde los papeles de su desvinculación anticipada de la institución santafesina. Le quedaban 6 meses de vínculo y se acordó un resarcimiento económico para el jugador que tiene chances de ser refuerzo de Chicago, Chacarita o el fútbol paraguayo.
Relacionado desde lo legal hasta diciembre de este año con la institución del barrio Centenario pero sin ser tenido en cuenta por el entrenador Ezequiel Medrán desde hace ya varias fechas, durante las últimas semanas las partes venían trabajando para alcanzar un acuerdo que dejara conformes a todos y que le permitiera al delantero salir en libertad de acción y al club ahorrarse varios meses de uno de los contratos más onerosos de la plantilla.
Finalmente, y gracias a la buena predisposición de todos los involucrados, se alcanzó un entendimiento mediante el cual Colón abona un resarcimiento económico a cambio de que el futbolista deje Santa Fe para seguir con su carrera en otro destino.
De esta forma, Alonso, Colotto y compañía consiguen un importante ahorro de dinero que ahora podrá ser destinado para salir al mercado de pases a tratar de concretar la contratación del 9 que todo el mundo sabalero viene esperando y pidiendo a gritos.
Paso en falso
Llegado hace un año como una de las apuestas que hizo la gestión Godano por pedido de Andrés Yllana en el peor momento deportivo que se recuerde de Colón en los últimos tiempos, Facundo Castro llegó a la capital de la provincia precedido de buenos registros en cuanto a cantidad de partidos jugados y goles convertidos en la Primera Nacional.
Tras un gran 2024 con la camiseta de Nueva Chicago, Castro emigró a principios de 2025 al Melgar de Perú, equipo con el que jugó tanto en la Primera División de aquel país como en el plano internacional, también con rendimientos más que aceptables.
Sin embargo, el llamado de Yllana y la muy seductora propuesta que recibió desde Santa Fe tentaron a Castro para retornar a la Argentina y ponerse la camiseta sabalera en busca de enderezar un barco que nunca pudo llegar a buen destino. Pese a tener un debut promisorio con gol incluido en cancha de Temperley, el paso del delantero por Colón terminó siendo absorbido por las generales de la ley en un equipo en crisis, que no daba pie con bola y que estuvo cerca de irse al descenso.
De 9 suplente a relegado
Con el cambio de temporada y de dirigencia, Colotto y Medrán decidieron renovarle la confianza y apostar por su recuperación, marcándolo como el 9 disponible para pelear con Alan Bonansea por un lugar en la ofensiva sabalera.
Arrancando desde atrás, y con pocos minutos en cancha, el panorama de Castro nunca se modificó y por eso fue perdiendo terreno hasta quedar completamente relegado antes del final de la primera rueda del campeonato.
En total, el delantero de 30 años se va de Colón habiendo disputado un total de 21 partidos (1151 minutos oficiales) en los que convirtió aquel gol en el Beranger y repartió 1 asistencia. En lo que va del 2026, Castro apenas registra participaciones en 8 encuentros en los que apenas acumuló 203 minutos de acción, sin goles ni pases-gol.
De esta manera, se cierra el ciclo de Facundo Castro por Santa Fe dejando más pena que gloria y con la chance abierta de seguir su carrera en clubes de la categoría como Chacarita o Chicago (la chance de Quilmes quedó descartada) o bien salir nuevamente al exterior a probar suerte.