Fin de ciclo

Facundo Castro rescindió su contrato y dejó de ser jugador de Colón

El delantero que llegó hace un año procedente de Perú firmó esta tarde los papeles de su desvinculación anticipada de la institución santafesina. Le quedaban 6 meses de vínculo y se acordó un resarcimiento económico para el jugador que tiene chances de ser refuerzo de Chicago, Chacarita o el fútbol paraguayo.