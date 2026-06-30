Mientras el plantel sabalero ajusta detalles para lo que será el extenso viaje que el próximo viernes lo depositará en la provincia de Chubut para enfrentar este domingo desde las 15 al Deportivo Madryn por la décimo novena fecha de la temporada 2026 de la Primera Nacional, el entrenador Ezequiel Medrán recibió una muy mala noticia tras el ensayo de este martes.
Pésimas noticias para Medrán: Pier Barrios se lesionó y se pierde el viaje a Madryn
El defensor central sintió una molestia muscular en la práctica y quedó descartado para el compromiso del domingo en el sur del país. Sin sus 2 centrales titulares, el DT sabalero deberá improvisar en la última linea y definir al acompañante del paraguayo Olmedo. ¿Thaller, el juvenil Picech o Lértora en la cueva?
El experimentado marcador central Pier Barrios no pudo finalizar práctica por una molestia muscular que, tras realizarse los estudios correspondientes, se confirmó como una pequeña ruptura fibrilar.
Si bien no se trata de una lesión de gravedad e incluso sería un desgarro mínimo, la realidad indica que uno de los referentes que tiene el plantel de Colón quedó de esta manera completamente descartado para el cotejo que dará inicio a la segunda rueda del campeonato y que resulta clave teniendo en cuenta la posición en la tabla que hoy ostentan ambos protagonistas.
La lesión de Barrios se da además en un momento particularmente incómodo, ya que coincide por la baja por acumulación de tarjetas amarillas de su habitual compañero en la zaga, Federico Rasmussen.
Vale recordar que el ex central de Godoy Cruz viene de perderse el último partido (derrota 0-1 en Chaco) por haber sumado su quinta amonestación y que se aprestaba a retornar al equipo titular precisamente en reemplazo del "vikingo" y para hacer dupla de cueveros con el paraguayo Sebastián Olmedo, de aceptable rendimiento en Resistencia.
Con este panorama, Medrán está obligado a meter mano en el fondo y plantar una defensa inédita para la exigente visita al Deportivo Madryn.
3 opciones
A la hora de pensar en alternativas en esa posición surgen, de movida, tres apellidos. El primero por posición natural y experiencia es el de Thaller, aunque el jugador no fue considerado para viajar a Resistencia a partir de que su futuro estaría lejos de Santa Fe. En lo que va de la temporada, el ex Lanús solo sumó 9 minutos de acción en la victoria frente a San Miguel.
El que sí estuvo en el banco de relevos en Chaco fue el juvenil Lucas Picech, con mucha continuidad este año con la reserva de Russo y un puñado de minutos en Primera Nacional en la temporada pasada.
Finalmente, como una opción viable dada la circunstancia, asoma la chance de retrasar a Federico Lértora a jugar de "2" y poner en cancha a Matías Muñoz en el medio acompañando a Ignacio Antonio. Si bien no es su posición natural, el campeón con Colón en 2021 no desconoce la función y podría aportar soluciones desde su experiencia y su voz de mando.
Desde este miércoles en el Predio, Medrán comenzará a definir al reemplazante de un Barrios que ahora apunta a recuperarse rápidamente y estar disponible para el próximo compromiso, el domingo 12 en condición de local y ante Central Norte de Salta.}
Lago, otra ausencia de peso
Vale recordar que para la visita a la patagonia además de las bajas de Barrios y Rasmussen en defensa se suma la del goleador Ignacio Lago, quien debió ser intervenido quirúrgicamente por una lesión en una de sus muñecas y se encuentra en rehabilitación.
El 10 no viajará a Madryn y es duda para el cotejo ante los salteños. El hasta ahora único refuerzo que ha sumado Colón, Franco García, es el que pica en punta para reemplazarlo con el juvenil Conrado Ibarra como una opción válida pero que corre desde atrás.