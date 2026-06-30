Se suma a Rasmussen y Lago

Pésimas noticias para Medrán: Pier Barrios se lesionó y se pierde el viaje a Madryn

El defensor central sintió una molestia muscular en la práctica y quedó descartado para el compromiso del domingo en el sur del país. Sin sus 2 centrales titulares, el DT sabalero deberá improvisar en la última linea y definir al acompañante del paraguayo Olmedo. ¿Thaller, el juvenil Picech o Lértora en la cueva?