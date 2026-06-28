Ignacio Manuel Lago, el mejor jugador y goleador de Colón, fue intervenido hace algunos días y quedó descartado para el partido del próximo domingo 5 de julio contra el Deportivo Madryn en el sur del país.
Fue operado Lago en Colón: baja confirmada ante Madryn
Es como consecuencia de una vieja lesión en la zona de la muñeca y el carpo donde hay ocho huesos. Por lo pronto se pierde el partido del domingo que viene contra el Deportivo Madryn y volvería de local.
¿Cuál es la zona que lo molestaba al “10” de Colón? La muñeca y el carpo son sinónimos anatómicos que se refieren a la raíz de la mano compuesta por los 8 huesos del carpo que hemos mencionado anteriormente en el texto. Por otro lado, la articulación radiocarpiana es la articulación que conecta la muñeca (o el carpo) con el radio y la ulna.
De acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral con el entorno del mejor futbolista de Colón “lo operaron de la muñeca, pusieron un clavo porque hace mucho que tiene esa fractura y no cicatriza porque se le rompe constantemente. Tenía que parar pero él no quería y prefería jugar así fracturado. Ahora tiene clavos, hay que esperar que la zona pueda soldar lo más rápido posible”.
Al toque agregaron que “Nacho convivía con el dolor y no quería parar, pero entendió que es lo mejor para un semestre decisivo para Colón”. En principio, solamente se perdería el partido del domingo en Madryn.