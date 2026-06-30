Los temas sabaleros antes del domingo

Colón: el Libro de Pases cierra el 8 y “Wachi” está habilitado para Madryn

Tal como lo había anticipado El Litoral, la AFA decidió extender una semana más el tiempo para incorporar los refuerzos: cuatro cupos por club. Franco García, primera y única cara nueva está en condiciones de debutar.