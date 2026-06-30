En el mismo sentido de lo que había publicado el diario de Santa Fe, la Mesa Ejecutiva de la Primera Nacional consiguió que el Libro de Pases de la AFA se extienda una semana más en el ascenso criollo. “El cierre, que era el 2 de julio, pasa automáticamente al 8, porque el 9 es feriado”, confiaron a El Litoral. A Colón le viene bien, porque por ahora llegó solamente Franco García.
Colón: el Libro de Pases cierra el 8 y “Wachi” está habilitado para Madryn
Tal como lo había anticipado El Litoral, la AFA decidió extender una semana más el tiempo para incorporar los refuerzos: cuatro cupos por club. Franco García, primera y única cara nueva está en condiciones de debutar.
¿Debuta "Wachi" con Bonansea arriba?
A propósito del “Wachi”, extremo por afuera (preferentemente por derecha), no solo que está incorporado y entrenando sino que además quedó habilitado desde lo administrativo, por lo que tiene todo para debutar el domingo contra Deportivo Madryn a las 15 en el sur del país.
El “Wachi”, revelación el 2025 con la camiseta de San Martín de Tucumán y con un paso fugaz en Primera 2026 (cinco partidos y un gol con la camiseta de Newell’s Old Boys de Rosario), llega en condición de libre: préstamo por 18 meses con salida por contrato privado en diciembre de este año.
Es posible que ante la lesión de Ignacio Manuel Lago (descartado, operado en la muñeca), el conflicto con Facundo Castro (es delantero pero Medrán no lo tiene en cuenta), la salida de Matías Godoy (se fue a Aldosivi) y la posible rescisión de Lucas Cano, todos los caminos conducen a un casi seguro estreno del ex San Martín de Tucumán.
Por ahora, el primer y único refuerzo es el “Wachi”, con un Colón que sigue buscando un lateral izquierdo, un socio para Lago y un “9” con gol para reforzar la posición de Alan Bonansea, que hace 12 fechas no logra mover redes rivales.
Hay que recordar que Colón tendrá este domingo la baja de Federico Rasmussen por cinco amarillas y el retorno de Pier Barrios en la zona de los zagueros, además de lo ya explicado de “Nacho” Lago: operado y descartado.
En cuanto al Deportivo Madryn, rival sabalero de este domingo, cerró su cuarto y último refuerzo antes de enfrentar a Colón: “L𝘂𝗰𝗮𝘀 𝗗𝗶𝗮𝗿𝘁𝗲 es nuevo jugador del Club Social y Deportivo Madryn.
El lateral izquierdo, surgido en Estudiantes de La Plata, llega luego de su paso por San Martín (T). ¡𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐, 𝑳𝒖𝒄𝒂𝒔!”, informó oficialmente el club del viento.
Matías Mdolo: "Nasta se queda en San Miguel"
A propósito de Colón y del ascenso, Claudio “Pampa” Biaggio está en la categoría como DT de Mitre de Santiago del Estero: “No tuve la suerte de estar en el fútbol argentino antes. Hoy me dio la posibilidad Mitre de charlar. Me gustó la idea. Por suerte hemos llegado a un acuerdo. Es una categoría difícil. Cada partido es una final”.
“Por lo que veo de afuera los equipos son más competitivos y muy fuertes. El nivel ha cambiado bastante. Asumí con toda la responsabilidad. En San Lorenzo el equipo venía bien. Clasificamos a la Copa Libertadores. Uno seguía trabajando y luego me abrieron las puertas en Bolivia, Perú y Uruguay", dijo el ex “9” sabalero.
El desafío de dirigir a Mitre: "En los últimos partidos a Mitre les hicieron 11 goles. Hay que trabajar en lo anímico y táctico. Estar más equilibrado. Vienen con cuatro derrotas. Hay que revertirlo de alguna forma. Ya hablé con los dirigentes y les propuse traer refuerzos. Ya tenemos dos. La motivación de un entrenador nuevo y todos van a querer jugar. A Mitre hay que salvarlo y hay que llegar a los ocho primeros", cerró el “Pampa” Biaggio, ahora DT de Mitre de Santiago del Estero.
Otro de los que estrena es Matías Modolo, actual DT de San Miguel y que hizo referencia a us paso por el “Funebrero”: "El desenlace en Chacarita no fue el esperado. Siempre logré objetivos en donde estuve. En Chaca no se pudo dar. No se respeta los procesos. Uno no escapa de la realidad.De todos modos los formatos de los torneos cuánta paciencia vos tenés. En el caso de Chacarita era un plantel nuevo, obviamente si los resultados llegan. Estás obligado a seguir intentando. Pusimos la vara muy alta en Chaca y hay que hacerse responsables. Yo me hago cargo. Hay que encontrar lo positivo si no encontrás los resultados. En el fondo sabes que la cosa no tuvo bien".
"Nosotros los valoramos muchísimo. Tuvimos dos años en Midland llegando a una final. El camino nos va construyendo. Valoramos mucho que en la categoría estamos consolidados. Hay que encontrar el equilibrio", dijo,
La elección de dirigir a San Miguel: "Son momentos. A la hora de analizar una propuesta, la posibilidad deportiva y la parte presupuestaria para poder reforzarte. Con la ambición de ir a más". Por último Modolo confirmó que "A (Bruno) Nasta le dije que quiera contar con él. En estos días se pudo llegar a consenso con los dirigentes".