Por ahora está abierto hasta este jueves 2

¡Atento Colón!: piden que el Libro de Pases del ascenso cierre más tarde

Es una idea de varios clubes importantes de la categoría, algo que le daría más oxígeno al Sabalero que conduce Ezequiel Medrán. Este domingo, frente a Madryn en el sur del país, puede volver Pier Barrios y no juega Rasmussen.