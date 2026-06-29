Un grupo de clubes “pesados” del ascenso solicitaron al propio Claudio “Chiqui” Tapia (obviamente instalado en Estados Unidos por el Mundial FIFA) y la llamada Mesa Directiva de la Primera Nacional la posibilidad de “extender al menos una semana más” el cierre del Libro de Pases del mercado de invierno en el ascenso.
¡Atento Colón!: piden que el Libro de Pases del ascenso cierre más tarde
Es una idea de varios clubes importantes de la categoría, algo que le daría más oxígeno al Sabalero que conduce Ezequiel Medrán. Este domingo, frente a Madryn en el sur del país, puede volver Pier Barrios y no juega Rasmussen.
Si no se cambia, cierra este jueves
En principio, cada uno de las instituciones podía contratar “hasta cuatro jugadores” para encarar la parte decisiva de la competencia que tendrá como premio dos boletos para la Liga Profesional del Fútbol Argentino en 2027. En ese momento, se indicó que el cierre del Libro era “hasta el jueves 2 de julio a la hora 20 en AFA”.
Lo que piden los clubes, que contactaron a Tapia y a la mesa del ascenso, es “por lo menos una semana más”, recordando que la actividad vuelve este fin de semana; en el caso de Colón, visitando a Deportivo Madryn, el domingo 5 de julio desde las 15 en el sur del país.
¿Cuál es el argumento de los clubes?: “La fecha de cierre se fijó en la Primera Nacional para el jueves 2 de julio y Primera División vuelve a fin de mes: ¡es grande la brecha y la diferencia de días entre una categoría y otra!. Casi no se movió el mercado de la categoría, porque muchos esperan el llamado de Primera”, explican.
A Colón, que en principio solamente pudo incorporar hasta ahora al “Wachi” García y sigue gestionando los otros tres necesarios refuerzos para potenciar el poderío del equipo de Ezequiel Medrán, le vendría muy bien la chance de “ganar tiempo”.
En cuanto a lo futbolístico, el staff técnico y la secretaría preparan el viaje más largo e incómodo de la temporada, con la vuelta de Pier Barrios en la cueva, mismo lugar del que se ausentará Federico Rasmussen (cinco amarillas).
En el mercado sabalero, tanto Diego Colotto como los dirigentes rojinegros siguen buscando las opciones que pueda generar el mercado por estas horas. En el caso del “Sultán” Herrera, goleador de Riestra que no juega en el “Malevo” y en seis meses queda libre, prefiere (¡a los 34 años!) “esperar algo de Primera”.
¿Se reflota lo de "Facu" Callejo?
Bruno Nasta, ex goleador de Racing de Córdoba actualmente en San Miguel, seguirá en el club verde de Los Polvorines.
En ese sentido, se pensó otra vez en Facundo Callejo, ex sabalero y goleador en el fútbol peruano, con pocas chances de salir del Cusco, su actual club. De todos modos, Colón volvió a hacer un intento por estas horas.
Es real que el mercado se movió “poco y nada”, más allá de las tres caras nuevas del Deportivo Madryn, casualmente rival sabalero de este domingo 5 de julio a las 15.
El que metió un pleno fue Quilmes, ya que el volante Nicolás Colazo estampó la firma de su contrato este sábado por la mañana en la sede social de la calle Guido y Paz y se convirtió en el primer refuerzo del conjunto dirigido por Leandro Gracián para encarar la segunda rueda del campeonato de la Primera Nacional. Llega en condición de libre tras su paso por Banfield.
El experimentado futbolista que próximamente cumplirá 36 años también supo vestir las camisetas de Boca Juniors, All Boys, Gimnasia y Esgrima La Plata, Tigre, Rosario Central y Banfield, entre otros. Viene de jugar en “El Taladro”, donde solamente disputó tres partidos de 16 en el Torneo Apertura.
El jugador buscará aportar jerarquía al mediocampo del “Decano”, aunque también puede desempeñar funciones como lateral izquierdo. Se sumaría a los entrenamientos este lunes para comenzar a prepararse de cara al cruce que el QAC tendrá frente a Atlanta el sábado 4 de julio, desde las 18, en el Estadio Centenario.
Actualmente el equipo quilmeño se encuentra en el decimotercer lugar con 21 unidades, a dos de distancia de San Martín de San Juan y Colegiales, que son los últimos clasificados momentáneamente al Torneo Reducido; como así también está a dos puntos de Güemes que se encuentra en zona de descenso directo.