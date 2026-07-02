En la mañana de este jueves, el plantel de Colón que conduce Ezequiel Medrán desarrolló su última sesión de entrenamientos previo a lo que será desde la primera hora del viernes el extenso viaje que lo depositará antes del final de la jornada en la provincia de Chubut para enfrentar el próximo domingo desde las 15 al Deportivo Madryn.
Con 2 cambios y modificación en el esquema, Medrán tiene los 11 para dar el golpe en Madryn
Sin los lesionados Lago y Barrios ni el suspendido Rasmussen, el entrenador sabalero ensayó con una formación que incluyó los ingresos de Nicolás Thaller y Matías Muñoz, sosteniendo al paraguayo Olmedo en la zaga. Este viernes parten hacia el sur del país. Rescindió Lucas Cano y Castro es refuerzo de Nueva Chicago.
Teniendo en cuenta las particularidades de la logística que debió armarse para el cotejo que marcará para el sabalero el inicio de la segunda rueda del campeonato de la Primera Nacional, la del jueves fue la práctica futbolística más importante a la hora de definir los 11 que iniciarán el cotejo que será controlado por Gastón Monsón Brizuela.
Vale recordar que el grupo de jugadores estará partiendo en micro rumbo a Buenos Aires en las primeras horas de la mañana del viernes para arribar pasado el mediodía al Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery.
Desde allí, los futbolistas, el cuerpo técnico y el resto de la delegación abordarán un vuelo de línea que les permitirá llegar al hotel de concentración en Puerto Madryn promediando la tarde. Una vez en suelo patagónico, la idea es realizar algunos movimientos en la jornada del sábado para pulir los últimos detalles y esperar por el compromiso del domingo en horas de la siesta.
Atendiendo a esta planificación, a nadie sorprendió que tanto el miércoles como el jueves, Medrán disponga de ensayos futbolísticos en los que dejó ver la idea de equipo que tiene para buscar la recuperación ante los dirigidos por Luis García.
Con 3 bajas sensibles como las de Pier Barrios, Rasmussen y Lago, el DT rafaelino está obligado a meter mano en el equipo, improvisando con una zaga central 100% diferente y buscando alternativas en una línea ofensiva en la que no abundan los recursos.
Thaller y Muñoz, adentro
De este modo, por lo que trascendió de las últimas dos prácticas en Santa Fe, el ex entrenador de Rafaela y Gimnasia optaría por darle la titularidad a Nicolás Thaller en defensa y Matías Muñoz en el medio, modificando además el módulo táctico respecto de lo visto en los últimos partidos.
El ex defensor de Lanús, que apenas suma 9 minutos en cancha en lo que va del 2026, se metería en el equipo para hacer dupla con el paraguayo Sebastián Olmedo, con Peinipil y Allende como laterales.
El ingreso de Muñoz por su parte, obliga a variar el esquema, volviendo a mostrar el "triple cinco" que tan buenos resultados le dio a Medrán en algún tramo de la temporada.
Con el ex Gimnasia de Mendoza acoplado a Lértora y Antonio en el medio, habrá más libertades para que Marcioni y Sarmiento desnivelen por las bandas y traten de asistir a un Bonansea que está obligado a romper con los 12 partidos de sequía goleadora.
Si bien durante la semana se especuló con la chance de que el flamante refuerzo Franco García sea quien ocupe el lugar de Lago, el técnico de Colón apuesta por sostener y darle más contención en la zona de medios a un Colón que sabe que tendrá un duro escollo en Madryn.
De confirmarse esta alineación, el sabalero se presentaría en el sur del país con Budiño; Peinipil, Thaller, Olmedo y Allende; Muñoz, Lértora y Antonio; Marcioni, Sarmiento y Bonansea. Como sucedió enlos últimos encuentros, las alternativas que tendrá Medrán en el banco para modificar o potenciar el ataque serán, además del mencionado García, los juveniles Buosi e Ingravidi.
Rescindió Cano, Castro firmó en Chicago
En lo que al mercado de pases refiere, las noticias en Colón siguen mucho más vinculadas al rubro salida que a las incorporaciones que lleguen en Santa Fe.
Este jueves, menos de 24 horas después de firmar su desvinculación del sabalero, se confirmó que el delantero Facundo Castro seguirá su carrera en Nueva Chicago, uno de los equipos de la categoría que había mostrado interés en el 9 que supo brillar con la camiseta del "torito" en la temporada 2024.
Por su parte y en nuestra ciudad, el que firmó la rescisión anticipada de su contrato con Colón fue el otro atacante, Lucas Cano, quien tenía vínculo vigente hasta el 31 de diciembre pero que no estaba en los planes de Medrán para la segunda mitad de la temporada.
Con 13 partidos jugados y sin goles con la camiseta rojinegra, Cano cierra un paso sin pena ni gloria por Santa Fe y tendría todo acordado para continuar su carrera en la Primera Nacional y con la camiseta de All Boys.