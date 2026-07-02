Franco García va al banco

Con 2 cambios y modificación en el esquema, Medrán tiene los 11 para dar el golpe en Madryn

Sin los lesionados Lago y Barrios ni el suspendido Rasmussen, el entrenador sabalero ensayó con una formación que incluyó los ingresos de Nicolás Thaller y Matías Muñoz, sosteniendo al paraguayo Olmedo en la zaga. Este viernes parten hacia el sur del país. Rescindió Lucas Cano y Castro es refuerzo de Nueva Chicago.