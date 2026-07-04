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Atlético de Rafaela visita a Almagro con la misión de romper su racha fuera de casa

El conjunto dirigido por Iván Juárez abre la segunda rueda del torneo en José Ingenieros, buscando un triunfo como visitante que se le niega desde marzo.

Rafaela inicia la segunda rueda de la Primera Nacional Crédito: Prensa Atlético Rafaela.Rafaela inicia la segunda rueda de la Primera Nacional Crédito: Prensa Atlético Rafaela.
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Atlético de Rafaela se medirá este sábado ante Almagro en el marco de la decimonovena jornada de la Primera Nacional. El combinado santafesino intentará comenzar de forma óptima la segunda etapa del certamen y reencontrarse con los tres puntos fuera de su localía tras casi cuatro meses de sequía.

El compromiso tendrá lugar a partir de las 15:30 en el estadio Tres de Febrero. El arbitraje estará a cargo de Gabriel Gutiérrez, quien contará con la asistencia de Juan Pablo Millenaar y Mariano Cichetto por las bandas, mientras que Kevin Alegre oficiará como cuarto juez.

La Crema llega a este cruce luego de empatar 0 a 0 frente a Nueva Chicago en un encuentro con escaso ritmo, correspondiente al cierre de la primera mitad del torneo. Actualmente, el Celeste cosecha 27 unidades y ocupa la cuarta posición del Grupo B, situándose a nueve puntos del puntero, Gimnasia de Jujuy.

Atlético sumó su primer punto en el arranque del campeonato. Crédito: Prensa Atlético Rafaela.Atlético buscará ganar fuera de su cancha Crédito: Prensa Atlético Rafaela.

Los comandados por Iván Juárez intentarán, más allá de arrancar con el pie derecho esta fase, ponerle fin a su racha negativa lejos del Nuevo Monumental. El elenco rafaelino encadena siete partidos consecutivos sin conseguir victorias como visitante, siendo su última alegría en esa condición el pasado 22 de marzo contra Chacarita.

En la otra vereda, el Tricolor arriba a este duelo motivado por su reciente triunfo 2-0 ante Atlanta, atravesando su etapa más sólida en lo que va del año. Los dirigidos por Carlos Mayor hilvanan cuatro encuentros invictos y se posicionan en el duodécimo puesto de la tabla con 22 puntos.

Atlético de Rafaela celebra el ascenso a la Primera Nacional tras la victoria en el Monumental.Atlético de Rafaela celebra el ascenso a la Primera Nacional tras la victoria en el Monumental.

Formaciones

ALMAGRO: Emiliano González; Gonzalo Asis, Matías Cortave, Lautaro Busto y Enzo Silcan; Jeremías Bustos, Tobías Macíes, Julián Marchioni y Franco Bustamante; Joel Orlando y Mateo Benegas. DT: Carlos Mayor

ATLÉTICO DE RAFAELA: Mayco Bergia; Agustín Solveyra, Gabriel Fernández, Nicolás Ramos y Enzo Wuattier; Leonardo Flores, Juan M. Capurro, Cristian Cainelli y Gabriel Esparza; Lucas Albertengo y Martiniano Moreno. DT: Iván Juárez.

Estadio: Tres de Febrero.

Árbitro: Gabriel Gutiérrez.

Hora: 15.30

TV: LPFPLAY.COM

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