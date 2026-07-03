Refuerzo para La Crema

Rafaela sumó a Alexis Rodríguez, el primo de la "Fiera"

El delantero de 30 años con pasado en Newell's firmó un contrato a largo plazo hasta diciembre de 2027. Llega procedente de Deportivo La Guaira de Venezuela, país sacudido recientemente por un trágico terremoto que paralizó por completo la actividad deportiva.