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Rafaela sumó a Alexis Rodríguez, el primo de la "Fiera"

El delantero de 30 años con pasado en Newell's firmó un contrato a largo plazo hasta diciembre de 2027. Llega procedente de Deportivo La Guaira de Venezuela, país sacudido recientemente por un trágico terremoto que paralizó por completo la actividad deportiva.

Alexis Rodriguez, flamante refuerzo de Atlético de RafaelaAlexis Rodriguez, flamante refuerzo de Atlético de Rafaela
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Atlético de Rafaela dio un golpe de timón en su delantera y cerró una incorporación con un apellido que respira fútbol. Alexis Rodríguez, delantero de 30 años formado en las inferiores de Newell's (hermano de Denis y primo hermano de Maximiliano "La Fiera" Rodríguez), se transformó formalmente en el nuevo jugador del conjunto santafesino. La dirigencia no escatimó en la apuesta y le blindó un contrato a largo plazo, con vigencia hasta diciembre de 2027, dejando en claro que es la pieza clave para el proyecto de ascenso.

El regreso del atacante al fútbol argentino está marcado por un contexto de fuerza mayor. Rodríguez venía desempeñándose en el Deportivo La Guaira de Venezuela bajo las órdenes de Héctor Bidoglio. Sin embargo, la región caribeña sufrió recientemente una serie de terremotos devastadores que dejaron miles de víctimas y pérdidas totales. Con el país enfocado exclusivamente en las tareas de rescate y reconstrucción, la liga de fútbol quedó suspendida por tiempo indeterminado, acelerando la salida del delantero de la zona del desastre.

Alexis Rodriguez RafaelaAlexis Rodriguez Rafaela

Lejos de la dramática realidad que dejó atrás, el primo de la "Fiera" aportará a barrio Alberdi un interesante recorrido internacional. Tras su debut en la Lepra, el delantero acumuló kilómetros en el exterior vistiendo camisetas como las de Delfín y Deportivo Cuenca en Ecuador, Deportivo Municipal en Perú y un exótico paso por el FC Ararat de Armenia, antes de su última experiencia en tierras venezolanas.

Preocupado por el mal momento del equipo. Iván Juárez aceptó el cargo de DT y se puso a trabajar. Gentileza: Prensa Atlético de RafaelaIván Juárez arma el equipo para la segunda rueda Gentileza: Prensa Atlético de Rafaela

Con su llegada, Rafaela suma la cuota de gol y experiencia que requiere un torneo tan exigente y friccionado como la Primera Nacional. Rodríguez ya se sumó a las prácticas de la "Crema", con el objetivo de ponerse a punto físicamente y transformarse en el abanderado de la ilusión rafaelina para volver a la elite del fútbol local.

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