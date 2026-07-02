A poco más de dos meses del inicio de los XIII Juegos Suramericanos 2026, Rafaela continúa profundizando su preparación con una mirada que trasciende lo deportivo. La ciudad busca que el evento no solo sea un escenario de competencia internacional, sino también una oportunidad para generar un impacto positivo y duradero en materia ambiental, social y económica.
Rafaela apuesta a unos Juegos Suramericanos con legado ambiental y social
Representantes de la Municipalidad de Rafaela participaron del IV Congreso Argentino de Sostenibilidad en el Deporte, realizado en Rosario, con el objetivo de incorporar herramientas y experiencias que permitan organizar los XIII Juegos Suramericanos 2026 bajo criterios de sostenibilidad ambiental, inclusión y legado para la comunidad.
Con ese objetivo, representantes de la Subsecretaría de Servicios Públicos y Ambiente y del Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela (IDSR) participaron del IV Congreso Argentino de Sostenibilidad en el Deporte, realizado los días 26 y 27 de junio en la ciudad de Rosario.
La presencia de la delegación rafaelina formó parte de la estrategia que impulsa el municipio para incorporar experiencias exitosas y herramientas de gestión que contribuyan a la organización de un evento deportivo alineado con los principios de la sostenibilidad.
Una preparación que va más allá de la competencia
La delegación estuvo integrada por Mateo Corrado, Antonela Kern y Catalina Oggero, quienes participaron de conferencias, talleres y espacios de intercambio junto a especialistas nacionales e internacionales vinculados a la organización de eventos deportivos sustentables.
El encuentro tuvo como lema "Legatum: el deporte que educa, actúa y transforma", una consigna que puso el foco en el legado que pueden dejar las grandes competencias deportivas cuando son planificadas desde una perspectiva ambiental y social.
Durante las jornadas se abordaron temáticas como la medición del impacto ambiental de los eventos, la educación ambiental, la inclusión, la transparencia en la gestión y la implementación de prácticas sostenibles en clubes, federaciones y gobiernos.
Un legado para después de los Juegos
Desde el municipio remarcaron que la preparación para los Juegos Suramericanos no se limita a la infraestructura deportiva ni a la logística del evento.
El intendente Leonardo Viotti sostuvo que la intención es que la competencia represente una oportunidad para consolidar políticas públicas que permanezcan una vez finalizado el certamen.
"Queremos que los Juegos Suramericanos no sean solo tres semanas de competencia. La sostenibilidad tiene que ser un eje transversal, para que el legado sea ambiental, social y económico para Rafaela y la región", expresó el mandatario.
En ese sentido, la estrategia apunta a fortalecer prácticas relacionadas con el cuidado del ambiente, la gestión eficiente de los recursos, la educación ciudadana y la participación de las instituciones locales.
Intercambio de experiencias y nuevas herramientas
Uno de los principales objetivos de la participación en el Congreso fue conocer experiencias desarrolladas por otras ciudades y organizaciones deportivas que ya avanzaron en la implementación de políticas de sostenibilidad.
Los representantes rafaelinos pudieron intercambiar conocimientos con referentes de clubes, federaciones, organismos públicos y especialistas que compartieron casos concretos vinculados a la reducción del impacto ambiental de grandes eventos deportivos.
Además, el encuentro contó con la participación de reconocidos deportistas olímpicos como Germán Chiaraviglio, Sofía Sánchez y Walter Pérez, quienes aportaron su visión sobre el papel del deporte como herramienta de transformación social.
La participación en este tipo de espacios también permitirá fortalecer el trabajo que la Municipalidad viene desarrollando junto a instituciones deportivas, educativas y sociales de Rafaela.
Las experiencias recogidas servirán para continuar impulsando programas de capacitación, concientización ambiental y gestión responsable en el ámbito deportivo, promoviendo buenas prácticas que puedan mantenerse más allá de la realización de los Juegos.
Con esta planificación, Rafaela busca llegar a septiembre de 2026 con una organización preparada para afrontar uno de los eventos deportivos más importantes de su historia, procurando que la competencia deje beneficios concretos para la comunidad, tanto desde el punto de vista ambiental como social y económico.