Rafaela apuesta a unos Juegos Suramericanos con legado ambiental y social

Representantes de la Municipalidad de Rafaela participaron del IV Congreso Argentino de Sostenibilidad en el Deporte, realizado en Rosario, con el objetivo de incorporar herramientas y experiencias que permitan organizar los XIII Juegos Suramericanos 2026 bajo criterios de sostenibilidad ambiental, inclusión y legado para la comunidad.