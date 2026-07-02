El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo para este jueves 2 de julio que alcanza a 18 provincias argentinas. El organismo advirtió que las bajas temperaturas podrían representar un riesgo para la salud, especialmente en niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.
Alerta por bajas temperaturas en 18 provincias: cuáles serán las más afectadas
El aviso alcanza a gran parte del país y advierte sobre un mayor riesgo para los grupos más vulnerables. También se difundieron recomendaciones para prevenir complicaciones.
Las jurisdicciones incluidas en el aviso son Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Buenos Aires —incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires—, Santa Fe, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.
El nivel amarillo indica que las condiciones meteorológicas pueden tener efectos leves a moderados sobre la salud, con mayor impacto en los sectores considerados de riesgo.
Recomendaciones
Ante este tipo de eventos, el SMN difundió una serie de medidas preventivas destinadas a reducir los riesgos asociados a las bajas temperaturas.
- Evitar la exposición prolongada al frío, especialmente al aire libre.
- Utilizar varias capas de ropa liviana para conservar mejor el calor corporal.
- Mantener el cuerpo en movimiento para generar temperatura.
- Calefaccionar los ambientes de manera segura.
- Evitar cambios bruscos de temperatura.
- Consumir abundante líquido y evitar bebidas alcohólicas.
- No automedicarse en caso de presentar síntomas y consultar a un profesional de la salud.
- Mantener actualizado el tratamiento en caso de contar con medicación indicada.
- No fumar en espacios cerrados.
- Prestar especial atención a niños, embarazadas, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.
Cómo determina el SMN las alertas por frío extremo
El Servicio Meteorológico Nacional establece los distintos niveles de alerta a partir de la comparación entre las temperaturas pronosticadas y los registros históricos de cada región del país.
Cuando se prevén valores significativamente inferiores a los habituales para la época del año, el organismo considera que existe un evento de frío extremo.
Además de la intensidad de las bajas temperaturas, también se evalúa la duración del fenómeno. Si el frío persiste durante varios días consecutivos o alcanza registros aún más bajos, el nivel de alerta puede elevarse de amarillo a naranja o rojo, de acuerdo con el riesgo que represente para la salud de la población.