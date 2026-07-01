El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas debido al intenso frío que afecta a una amplia franja del territorio argentino en el inicio del mes.
El frío intenso avanza sobre el país: qué zonas están bajo alerta amarilla
El organismo meteorológico advirtió por un descenso térmico en el inicio del mes, que impactará en varias regiones y recomendó extremar los cuidados en la población.
El organismo advirtió que estas condiciones pueden representar un riesgo para la salud, especialmente entre los grupos más vulnerables, por lo que recomendó adoptar medidas de prevención durante los próximos días.
La advertencia coincide con el ingreso de una masa de aire polar que provocará un marcado descenso térmico en gran parte del país, con heladas durante las primeras horas de la jornada y un ambiente estable, sin precipitaciones.
Qué implica la alerta amarilla
De acuerdo con el SMN, el nivel amarillo indica un efecto leve a moderado sobre la salud. Si bien no representa el grado más alto de alerta, las bajas temperaturas pueden resultar peligrosas para determinados sectores de la población.
Entre los grupos con mayor riesgo se encuentran los niños, las personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas. Por ese motivo, las autoridades recomiendan extremar los cuidados y prestar atención a cualquier síntoma asociado a la exposición prolongada al frío.
Las zonas alcanzadas
El mapa de temperaturas extremas elaborado por el organismo muestra que la alerta amarilla abarca una importante porción del centro del país. Entre las provincias alcanzadas se encuentran Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y San Luis, además de otras regiones donde también se esperan temperaturas muy bajas.
En contraste, gran parte del norte argentino permanece bajo nivel verde, una categoría que indica que las condiciones previstas no tendrían efectos significativos sobre la salud de la población.
Hasta el momento, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas de nivel naranja o rojo por frío extremo, categorías reservadas para situaciones con un impacto sanitario mayor.
Recomendaciones
Frente a este escenario, el SMN recordó una serie de medidas para reducir los riesgos asociados al frío intenso.
- Vestirse con varias capas de ropa liviana en lugar de utilizar una sola prenda gruesa.
- Mantener los ambientes calefaccionados de forma segura y ventilarlos para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.
- Evitar los cambios bruscos de temperatura.
- Consumir bebidas calientes y mantener una adecuada hidratación.
- Brindar especial cuidado a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Las autoridades insistieron en la importancia de seguir estas recomendaciones mientras persistan las bajas temperaturas, ya que una adecuada prevención puede disminuir los efectos del frío extremo sobre la salud.