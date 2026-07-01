Pronóstico

Cielo mayormente nublado y una máxima de 15°C en la ciudad de Santa Fe

La jornada estará marcada por el ambiente frío durante la mañana y una tarde con leve ascenso de la temperatura. No se esperan lluvias y el viento del sur ganará intensidad durante la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.