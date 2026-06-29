Con pronósticos que ubican en torno al 90% la probabilidad de un nuevo episodio del fenómeno El Niño entre fines de 2026 y comienzos de 2027, el Gobierno de Santa Fe profundiza la planificación para afrontar un escenario de lluvias extraordinarias y posibles crecidas. Representantes de las fuerzas que integran el Comando Operativo Unificado, organismos provinciales y nacionales y gobiernos locales participaron de una jornada de capacitación y simulación de emergencias para coordinar protocolos de actuación.
Simulacros, planes de contingencia y coordinación para recibir el fenómeno El Niño en Santa Fe
Un Comando Operativo Unificado preparado para situaciones climáticas complejas sigue de cerca el pronóstico y está alerta. Realizaron una intensa jornada de capacitación en el Batallón de Ingenieros 1 de Santo Tomé. “Estar preparados es clave”, sostiene el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo.
La actividad, organizada por la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, con el apoyo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el Ministerio de Defensa de la Nación, buscó fortalecer la capacidad de respuesta ante un eventual escenario climático adverso.
Durante la jornada se repasaron los planes de contingencia vigentes, se realizaron simulacros de emergencia hídrica y se definieron criterios comunes sobre distribución de tareas, recursos disponibles y mecanismos de coordinación entre los distintos niveles del Estado.
"Es importante esta capacitación porque a todas las áreas presentes se nos podría presentar alguna situación compleja vinculada con el fenómeno de El Niño, sobre el que las agencias técnicas anticipan su eventual llegada entre 2026 y 2027. Por eso es fundamental tener coordinación, actualización de conocimientos y protocolo de acción, tanto en forma teórica como de simulaciones de lo que podría suceder en diferentes regiones de la provincia", sostuvo el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo.
La prevención como eje
La capacitación se inscribe en una estrategia que la provincia viene profundizando desde hace meses. En distintas oportunidades, Escajadillo advirtió que los eventos extremos son cada vez más frecuentes e intensos y que la clave está en fortalecer la preparación antes de que ocurra una emergencia.
Durante una reciente exposición sobre gestión del riesgo hídrico, el funcionario recordó que las lluvias récord registradas en localidades como Reconquista, Vera y María Teresa constituyen "un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer la prevención y la preparación ante emergencias". Además, remarcó que "la inmediatez en la información puede marcar la diferencia entre un evento controlado y una emergencia desbordada", al destacar la importancia de los sistemas de alerta temprana y la coordinación permanente entre organismos.
En la misma línea, Escajadillo insistió en que "no hay protección civil sin trabajo en equipo y sin preparación previa", una definición que sintetiza el objetivo de estos encuentros de capacitación y simulación.
El funcionario explicó además que la respuesta frente a una emergencia se sostiene sobre dos pilares. Por un lado, las obras estructurales, como la limpieza de canales, el fortalecimiento de terraplenes y defensas o la mejora de las estaciones de bombeo. Por otro, el componente humano.
"Las acciones en una emergencia se dividen en dos: las estructurales, que son la limpieza de canales, alteo o fortalecimiento de las defensas, y lo no estructural, que es el recurso humano, como fortalecer a los gobiernos locales, porque la primera respuesta en una emergencia siempre es local con sus planes de contingencias, hipótesis de riesgo y desde su junta local de Protección Civil", afirmó.
Coordinación sin fronteras
Del encuentro participaron representantes de organismos provinciales y nacionales, la Agrupación de Bomberos Zapadores, la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, Cruz Roja y responsables de municipios y comunas de toda la provincia.
Escajadillo destacó especialmente el trabajo conjunto con la Agencia Federal de Emergencias y con el Ministerio de Defensa, cuyos batallones de Ingenieros y Anfibios con asiento en Santo Tomé aportaron instalaciones y recursos para desarrollar las prácticas.
Desde la Agencia Federal de Emergencias, el director nacional de Operaciones, Martín Guerra, aseguró que el vínculo con Santa Fe viene consolidándose desde antes de los pronósticos sobre El Niño.
"La articulación que tenemos está muy conectada, con mucha coordinación en un montón de cuestiones. Este encuentro pone sobre el tapete otras acciones, como protocolos conjuntos, trabajo territorial y tipo de trabajo para el cual se disponen las fuerzas federales tanto de seguridad como armadas", señaló.
El concepto que atraviesa toda la planificación es que las lluvias intensas y las crecidas de los ríos no respetan límites administrativos, por lo que la respuesta debe ser regional y coordinada.
Cómo se prepara la ciudad de Santa Fe
En paralelo al trabajo provincial, la Municipalidad de Santa Fe acelera su propio plan preventivo. El intendente Juan Pablo Poletti aseguró que la gestión decidió prepararse para el escenario más exigente posible ante la alta probabilidad de ocurrencia del fenómeno.
"Nos tenemos que preparar a un escenario complejo porque ya el 90% de las predicciones dice que El Niño viene", afirmó.
El municipio concentra actualmente los trabajos sobre las defensas, las estaciones de bombeo y la recuperación de los equipos que podrían ser necesarios en caso de coincidir lluvias intensas con niveles elevados de los ríos.
"Estamos trabajando sobre las defensas, sobre todo lo que es las estaciones de bombeo, la puesta en valor y los arreglos de todas las bombas que se necesitarían en el caso de que tengamos ríos altos y venga una lluvia", explicó Poletti.
También anticipó que se incorporarán equipos portátiles para reforzar sectores críticos cuando las estaciones que funcionan por gravedad pierdan capacidad de evacuación al tener que cerrarse las compuertas durante una crecida.
El intendente comparó incluso la estrategia actual con la planificación realizada durante la pandemia de COVID-19: "Nos preparamos para esa situación... después no terminó siendo lo que fue en Europa, pero nos preparamos para esa situación". El objetivo, remarcó, es llegar al verano con todos los recursos disponibles para afrontar, si fuera necesario, un episodio hidrometeorológico de gran magnitud.
En la misma línea se expresó el intendente de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley, quien señaló que su municipio también trabaja en la actualización de protocolos y en la preparación de los equipos locales frente a la eventual llegada de El Niño, “por eso vinimos a informarnos de primera mano sobre actualización de protocolos de acción a partir del conocimiento científico que adelantan los meteorólogos acerca de la posibilidad de tener en nuestra región el fenómeno”, cerró.