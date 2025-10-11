#HOY:

El responsable de Protección Civil de Santa Fe repasó herramientas clave para enfrentar riesgos hídricos

El encuentro reunió a funcionarios, equipos técnicos y representantes locales de distintas regiones de Santa Fe, con el propósito de fortalecer la respuesta ante eventos climáticos extremos. “La inmediatez en la información puede marcar la diferencia entre un evento controlado y una emergencia desbordada”, sostuvo Marcos Escajadillo.

El 25 y 26 de septiembre pasado, se llevaron a cabo en Santa Fe las V Jornadas Nacionales de Línea de Ribera y Riesgo Hídrico. En ese marco, la Secretaría de Protección Civil de la provincia llevó adelante una capacitación sobre “Herramientas para la gestión del riesgo hídrico”, a cargo del doctor Marcos Escajadillo, especialista en gestión de riesgos y titular del área.

El encuentro reunió a funcionarios, equipos técnicos y representantes locales de distintas regiones de Santa Fe, con el propósito de fortalecer la respuesta ante eventos climáticos extremos.

Una postal de los rescates en María Teresa tras el último temporal.

Episodios extraordinarios

Escajadillo repasó los principales episodios de inundaciones ocurridos en la provincia y el país en las últimas décadas, desde la tragedia de Santa Fe en 2003 hasta los impactos del fenómeno “El Niño” en 2017 y 2019.

También mencionó las precipitaciones extraordinarias registradas en los últimos años, como las lluvias récord en Reconquista —donde el 10 de enero de 2024 cayeron más de 300 milímetros en apenas seis horas—, en Vera, que en 2025 superó los 400 milímetros en igual lapso, y en María Teresa, con 290 milímetros en 24 horas.

“Estos registros son un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer la prevención y la preparación ante emergencias”, subrayó el funcionario.

La exposición se desarrolló en el marco de las V Jornadas Nacionales de Línea de Ribera y Riesgo Hídrico, realizadas en la la sede de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe.

El encuentro, que reunió a expertos y autoridades de distintas provincias, ofreció un espacio de intercambio interdisciplinario sobre los desafíos vinculados a la gestión integral del agua, el ordenamiento territorial y la prevención de desastres.

La conferencia de Escajadillo integró la programación de conferencias magistrales junto a especialistas de la Universidad Nacional del Litoral, la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones nacionales.

Marcos Escajadillo. Archivo

Alertas tempranas

El expositor destacó la importancia de los sistemas de alerta temprana y su permanente actualización. En ese sentido, describió el funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana (SAT), los avisos a corto plazo, el uso de imágenes por radar y satélite, y la coordinación a través de grupos de comunicación directa —como los de WhatsApp— entre organismos locales y provinciales.

“La inmediatez en la información puede marcar la diferencia entre un evento controlado y una emergencia desbordada”, sostuvo.

Durante la actividad se hizo hincapié en el rol del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y en los Comités Operativos de Emergencia Hídrica, espacios que articulan la respuesta institucional ante las contingencias.

Escajadillo insistió en que la organización, la capacitación y el entrenamiento constante son los ejes que sustentan la gestión integral del riesgo. “No hay protección civil sin trabajo en equipo y sin preparación previa”, remarcó.

El encuentro concluyó con una reflexión sobre la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y mantener la memoria histórica de los eventos hídricos como herramienta de aprendizaje. “Cada inundación nos deja lecciones que deben transformarse en políticas públicas sostenidas”, finalizó Escajadillo.

