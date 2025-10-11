V Jornadas de Línea de Ribera y Riesgo Hídrico

El responsable de Protección Civil de Santa Fe repasó herramientas clave para enfrentar riesgos hídricos

El encuentro reunió a funcionarios, equipos técnicos y representantes locales de distintas regiones de Santa Fe, con el propósito de fortalecer la respuesta ante eventos climáticos extremos. “La inmediatez en la información puede marcar la diferencia entre un evento controlado y una emergencia desbordada”, sostuvo Marcos Escajadillo.