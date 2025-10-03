Fue promulgada la ley que autoriza el endeudamiento

Santa Fe hizo todos los deberes para tomar un crédito para la defensa del este de San Javier

Son 25 millones de dólares de OPEC FUND a tasas bajas y plazos largos. Falta ahora la autorización de Nación. La obra está en marcha aunque Nación demora desembolsos.