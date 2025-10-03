Santa Fe hizo todos los deberes para tomar un crédito para la defensa del este de San Javier

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 14.415 donde la Legislatura lo autoriza a contraer un empréstito con el OPEC FUND por la suma de hasta U$S 25.000.000 a los efectos de ejecutar el proyecto de readecuación de las obras de mitigación contra inundaciones y estabilización de las barrancas zona Este de la ciudad de San Javier.
Pero ahora vendrá la etapa más complicada que es lograr el aval del gobierno nacional para hacer efectivo dicho crédito para avanzar con una obra que tiene -o tenía- financiamiento del gobierno nacional a través del Fondo Fiduciario Federal. Dicho fondo fue uno de los dados de baja por la motosierra aplicada por la administración de Javier Milei.
La obra en la ciudad de San Javier está en marcha y -según supo El Litoral- solo llegaron dos cuotas del pago comprometido por Nación y la provincia está haciendo frente a los certificados de obras para no paralizar los trabajos.
Las máquinas ya hicieron lo suyo en la zona a intervenir.
Cómo sigue
Santa Fe logró el financiamiento del fondo árabe pero ahora deberá tener el semáforo verde del Ministerio de Economía de la Nación que todavía no avaló créditos obtenidos por Santa Fe, entre ellos con la CAF para financiar las obras de los Juegos Odesur 2026 que se harán en septiembre venidero en tres ciudades santafesinas.
La Ley contiene las condiciones del crédito. La tasa de interés es SOFR a seis meses compuesto a plazo vencido + 2, 30% anual. El plazo de gracia es de cinco años y el plazo de amortización es 20 años.
También prevé una comisión de compromiso de cero coma veinticinco por ciento anual sobre los importes no desembolsados transcurridos noventa días desde la fecha de la firma. La comisión inicial es cero coma veinticinco por ciento sobre el importe del préstamo aprobado.
Los demás artículos de la ley son los que están en cada norma sobre empréstitos externos como garantizar el pago con los fondos de la coparticipación y autorizar al ministerio de Economía a continuar con todas las negociaciones.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico recorriendo el lugar.
Desarrollo urbano y seguridad hídrica
Gonzalo Saglione, director ejecutivo de la Agencia de Cooperación Económica y Financiamiento Externo, señaló a El Litoral que el directorio de OPEC FUND ya aprobó el crédito para Santa Fe y que para entrar entrar en vigencia requiere que el gobierno nacional otorgue la autorización al endeudamiento en el marco del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y que firme la garantía.
La licitación y adjudicación de la obra de defensa este de la ciudad de San Javier fue durante la última etapa de la gestión de Omar Perotti. Se informó en septiembre del 2023 que la inversión superaría los $24 mil millones y un plazo estimado de ejecución de 18 meses para transformar el desarrollo urbano, turístico y la seguridad hídrica de San Javier.
Se informó además la obra sería financiada en su totalidad por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional con recursos de la Cooperación Andina de Fomento. La construcción fue adjudicada a la UTE integrada por Dragados y Obras Portuarias S.A.y Sabavisa S.A. y Obring S.A.
El proyecto apunta a varios objetivos: reducción del riesgo de inundaciones mediante la construcción de una defensa costera; soluciones habitacionales para las familias cuyas viviendas están en riesgo por el desmoronamiento de la barranca; valorización del borde costero mediante la construcción de una costanera nueva y moderna.
También el impulso al turismo y actividades recreativas en San Javier, estimulando el desarrollo económico local y en las localidades cercanas y el fomento de nuevos usos en la costa, como aerobismo, deportes, espectáculos, balneario, ferias artesanales, expresiones artísticas y culturales, entre otros.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.