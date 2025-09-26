Santa Fe aceptó oficialmente el ATN destinado a zonas afectadas por cuestiones climáticas

A través del decreto n° 2435/2025, el gobierno de la provincia de Santa Fe aceptó la contribución sin reintegro realizada por la Vicejefatura de Gabinete del Interior de la Nación con cargo al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), para ser destinada a la emergencia climática que atraviesan distintas zonas del territorio.
El documento lleva la firma del gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros Fabian Bastia y Pablo Olivares, de Gobierno e Innovación Pública y de Economía, respectivamente; y confirma que son 3.000.000.000 de pesos los girados por el gobierno central en concepto de ATN.
Múltiples problemas ocasionaron las intensas lluvias. Comuna de María Teresa
Entre los fundamentos, el decreto publicado este jueves 25 de septiembre, explica: “Que la citada Resolución (Nº 384/25) es motivada en virtud del estado de emergencia climática que atraviesan distintas zonas de la Provincia de Santa Fe, a raíz del temporal acaecido con fuertes precipitaciones, intensos vientos y caída de granizo que produjo destrozos de considerable magnitud”.
A la par, se incrementan las erogaciones del Presupuesto por el mismo monto de $3.000.000.000. Los fondos se asignan al Poder Ejecutivo, Gobernación, dentro de la Jurisdicción 6, de acuerdo con la Planilla Anexa "B" del decreto.
Al rescate de vecinos. Comuna de María Teresa
Se autoriza a la Tesorería General de la Provincia a transferir los fondos gestionados. Dichos recursos, depositados en la Cuenta Nº 17972/04, pasarán a Rentas Generales mediante la Cuenta Nº 9001/04, centralizando así su administración financiera.
El decreto también delega en el Ministro de Gobierno e Innovación Pública la facultad de asignar los fondos aceptados. Estos provienen de Aportes del Tesoro Nacional, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 3177/08 y bajo la denominación “Año 2025 – 210 años del Congreso de los Pueblos Libres”.
Como contó El Litoral, el fondo fue requerido por la Casa Gris por las anormales precipitaciones del 19 de agosto pasado. María Teresa fue la localidad más afectada, con registros de precipitación que superaron los 340 milímetros, lo que provocó el ingreso de agua en numerosas viviendas.
Arteaga, La Chispa y Christophersen también registraron acumulados extremos de lluvia, superando los 270 milímetros en pocas horas. El Carcarañá desbordó su cauce y generó el corte total de la Ruta Nacional N° 9.
Los servicios de emergencia actuaron rápido en María Teresa.
En Arroyo Seco, siempre por la lluvia, hubo inundaciones significativas debido a los 320 milímetros caídos y el desborde de los arroyos Seco y Frías.
