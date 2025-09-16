Remesas pendientes

Los ATN nacionales cubren los daños de los fenómenos climáticos de modo "parcial"

Aplican al fenómeno climático que, el mes pasado, produjo anegamientos y rotura de caminos. Desde la Provincia afirman que, a la fecha, Santa Fe recibió la décima parte de lo que le correspondería. Lecturas políticas y cuentas que no cierran.