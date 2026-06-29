Ciudad de Santa Fe

"¿Por qué no renuncian?": el duro cruce contra concejales libertarios por "votar todo en contra"

Una edila del PJ los cuestionó porque para todo lo que se trata en el recinto, el "voto es siempre negativo". El oficialismo también fijó posición. "Vinimos a la política para cambiar las cosas", dijeron desde LLA.