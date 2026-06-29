Era la última sesión del primer período ordinario de sesiones del Concejo, se habían aprobado varias normas importantes para la ciudad de Santa Fe y los ediles ya estaban en las manifestaciones, que es lo último de cada encuentro en el recinto. Todo parecía que iba terminar, finalmente, pero no: algo pasó.
"¿Por qué no renuncian?": el duro cruce contra concejales libertarios por "votar todo en contra"
Una edila del PJ los cuestionó porque para todo lo que se trata en el recinto, el "voto es siempre negativo". El oficialismo también fijó posición. "Vinimos a la política para cambiar las cosas", dijeron desde LLA.
A una concejala de un sector de la oposición le había quedado una "espina atragantada", y no se guardó esa crítica. Primero, hizo un balance del primer período y de los temas abordados (multas, crisis de los colectivos, bacheo, basurales, etcétera), y no escatimó en cuestionamientos a la actual gestión municipal.
Pero luego, "se sacó la espina". En esa sesión, se había aprobado una ordenanza (como informó oportunamente El Litoral) que endureció las sanciones contra los propietarios de inmuebles y terrenos baldíos en estado de abandono ("caries urbanas") de la ciudad.
También, en esa norma se habilitó la posibilidad de que el Estado Municipal pueda ingresar, con la correspondiente habilitación administrativa y orden judicial, a alguno de estos inmuebles en casos excepcionales de "emergencia sanitaria", justamente, para desmalezar o desratizar.
"Caries" y debate
La norma fue impulsada por "Unidos", con aportes del PJ. Había una suerte de consenso parlamentario casi unánime. El "casi" hizo la diferencia: los ediles de La Libertad Avanza (LLA), Ana Cantiani y Pablo Mussio, votaron en contra por considerar que el Estado podría interferir en la propiedad privada de terceros.
El punto aquí, además de la "negativa" sobre este tema en particular, es que desde ese bloque se vota muy seguido en contra de cualquier iniciativa legislativa que provenga del oficialismo. Aunque debe aclararse que siempre se fundamenta por qué se vota de forma negativa.
"Bienestar general"
Quien se había quedado con la espina era la justicialista Jorgelina Mudallel. La concejala aclaró que defiende la propiedad privada, pero también -y fundamentalmente- "el bienestar general de los santafesinos".
"Yo quisiera saber cuál es la propuesta de LLA ante el caso de un terreno que no está en condiciones de salubridad, una caries urbana, y que genera por ejemplo dengue, o que es un nido de ratas, y que por ese estado, perjudica la propiedad privada de otro vecino que vive al lado", empezó fustigando.
"Con videítos marketineros en las redes sociales es muy fácil criticar o oponerse a todo siempre -chicaneó-, pero, ¿qué proponen en concreto los concejales de LLA como respuesta para dar una solución a la problemática de las caries urbanas y los terrenos sin mantenimiento"?, insistió.
Además, los ediles libertarios "son como yo: empleados públicos. Si tanto odian al Estado, ¿por qué siguen siendo empleados públicos? ¿Por qué no renuncian (a sus bancas) y se van a trabajar al ámbito privado? Es de una incoherencia total", arremetió Mudallel. Se hizo un silencio conventual en el recinto.
La respuesta
Desde el bloque de LLA, Pablo Mussio le respondió a Mudallel. "Si uno no se metía en política para cambiar las cosas, todo iba a seguir igual, e iban a seguir los mismos de siempre. Las décadas de desastre que el país ha padecido iban a continuar", le espetó su argumento.
Y con relación a la ordenanza que se había sancionado (nueva regulación sobre el no mantenimiento de inmuebles abandonados), "cuando hay una propiedad que está en mal estado, bueno: se intima al propietario, se lo multa y después, si el propietario no cumple con lo que se le exige, se va a la Justicia", adujo el edil. (N. del R: Debe aclararse que es lo que ocurre en la actualidad.)
Lo que se podría plantear es una suerte de una "orden de allanamiento exprés por parte de la Justicia" (en los casos de caries urbanas que generan un peligro para terceras personas, "pero no dejar de manera discrecional al Ejecutivo la decisión de cuándo puede entrar a una propiedad sin una orden judicial", aclaró su punto.
"La verdad que respecto del allanamiento exprés, hermoso como se lo plantea...", entró con fuerza en el debate el concejal radical Lucas Simoniello. "Pero no se menciona la facultad y la competencia que tiene el Concejo para regular en materia judicial", manifestó luego.
"La ordenanza es clara de las situaciones excepcionales y la regla general sigue siendo la autorización judicial (para que el Estado ingrese a una propiedad abandonada). Pero además, el privado tiene que tener reglas claras sobre estas caries urbanas, que por algo están abandonadas", agregó.
Los diálogos para las redes sociales no sirven, consideró el edil. "Si seguimos en ese diálogo vacío, nos vamos a quedar sin lo más importante, que es solucionar los problemas de los vecinos. Y estas soluciones se generan dando estos debates, pero proponiendo cuestiones concretas", cerró Simoniello.