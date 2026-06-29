A partir de este miércoles 1 de julio comenzarán a regir cambios en el funcionamiento del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) de la ciudad de Santa Fe. La principal modificación alcanza a los beneficiarios de franquicias por discapacidad y frentistas, quienes deberán haber completado el reempadronamiento para conservar esos beneficios.
Desde este miércoles cambian las reglas del SEOM en Santa Fe: vencen franquicias y habrá nuevos controles
El intendente brindó precisiones este lunes sobre el renovado servicio en la ciudad. Los cambios entran en vigencia este miércoles. Poletti insistió en la necesidad de que los usuarios regularicen los trámites.
El intendente Juan Pablo Poletti brindó este lunes precisiones sobre la implementación de las nuevas medidas y buscó despejar algunas dudas que surgieron en los últimos días, especialmente en torno a una supuesta ampliación del sistema en barrio Candioti.
Vencen las franquicias no reempadronadas
El cambio más importante que entrará en vigencia desde este miércoles será el vencimiento de las franquicias para aquellos usuarios que no hayan actualizado su situación ante el municipio.
Poletti recordó que el plazo para realizar el trámite ya finalizó y pidió a quienes aún no lo hicieron que regularicen su situación cuanto antes. "A todos los que no lo han hecho que lo hagan porque desde el primero de julio empieza a regir que se vencen y que van a tener que estar reempadronados", sostuvo.
La medida alcanza tanto a los frentistas como a las personas con discapacidad que cuentan con beneficios dentro del sistema. Según explicó el intendente, el objetivo es contar con un padrón actualizado que permita ordenar el funcionamiento del SEOM y garantizar que las franquicias sean utilizadas por quienes realmente cumplen con los requisitos.
No habrá ampliación del SEOM en Candioti
Otro de los puntos que aclaró el mandatario fue la situación del barrio Candioti, donde en los últimos días circularon versiones sobre una supuesta extensión del área de estacionamiento medido.
Poletti desmintió esa posibilidad y aseguró que el sistema continuará funcionando exactamente dentro de los mismos límites que tiene desde su implementación. "No se amplió ninguna dársena en Candioti, esto es lo mismo que estaba desde que se puso el SEOM hasta Marcial Candioti y no se amplió ni una dársena más", afirmó.
El intendente explicó que algunas demarcaciones que pueden observarse al este de bulevar Marcial Candioti corresponden al antiguo proyecto de "estacionamiento social asistido", una iniciativa que finalmente fue descartada luego de las reuniones mantenidas con los vecinos del sector.
"Esa es la verdadera democracia: escuchar, cambiar y poder estar actuando en consecuencia, escuchando a los vecinos", remarcó.
Qué hacer si el número de la dársena está borrado
Poletti también se refirió a otro inconveniente que se presenta en algunas cuadras de la ciudad: el desgaste de la numeración de las dársenas, situación que puede derivar en errores al momento de registrar el estacionamiento e incluso en multas.
Ante esos casos, recomendó a los automovilistas tomar una fotografía del lugar antes de retirarse. "En el caso de que un vecino no pueda estacionar en una dársena por número borrado, puede tomar la fotografía para que le servirá de descargo, para que se le desestime en el caso de que el inspector ponga la multa", explicó.
Desde el municipio indicaron que ya se están realizando relevamientos fotográficos para identificar los sectores donde la señalización presenta deterioro y avanzar con su reparación.
Los cambios que rigen desde el 1 de julio
Desde este miércoles, el funcionamiento del SEOM tendrá las siguientes novedades:
Vencen las franquicias para frentistas y personas con discapacidad que no hayan realizado el reempadronamiento.
Quienes no hayan actualizado sus datos deberán regularizar su situación para recuperar los beneficios.
No se incorporan nuevas cuadras ni dársenas al sistema en barrio Candioti.
En caso de encontrar una dársena con la numeración borrada, los conductores podrán fotografiarla para utilizar esa imagen como prueba en un eventual descargo por una multa.
Con estas medidas, el municipio busca depurar el padrón de beneficiarios, mejorar los controles y evitar confusiones entre los usuarios del sistema de estacionamiento medido.