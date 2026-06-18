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Candioti Sur: piden que si activan el SEOM en el barrio haya una franquicia total para frentistas

Residentes exigen no pagar por estacionar frente a sus casas, en caso de extenderse el estacionamiento medido, al considerar que el sistema propuesto no se ajusta a las características del barrio. Enviarán nota al municipio pidiendo mayor información.

Se realizó una reunión de vecinos preocupados de que el estacionamiento medido se extienda a Candioti Sur. Foto: GentilezaSe realizó una reunión de vecinos preocupados de que el estacionamiento medido se extienda a Candioti Sur. Foto: Gentileza
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Los vecinos de barrio Candioti Sur de la ciudad de Santa Fe volvieron a manifestar su preocupación por la posible implementación del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) en la zona -que implica un canon por el uso de dársenas- y reclamaron que, en caso de que finalmente se active, los residentes queden exentos del pago mediante una franquicia total. El planteo surgió de una reunión convocada el martes por la vecinal del barrio.

“La convocatoria se realizó a partir de la inquietud de numerosos vecinos que se acercaron a la sede vecinal durante la última semana”, según explicó el presidente de la Vecinal Candioti Sur, Matías Galíndez. El encuentro permitió intercambiar opiniones y coordinar posibles acciones para hacer llegar el reclamo al municipio.

“La exigencia principal es la eximición total de la tarifa al frentista, no solo una franquicia de 3 horas -que es la que está vigente en la ciudad-, sino la eximición total para los vecinos de barrio Candioti, sean inquilinos o propietarios, del lado derecho como izquierdo”, sostuvo Galíndez. Y detalló: “Por supuesto que si un vecino de Candioti va a otra zona tendrá que abonar, así como gente que venga de otros barrios, lo tendrían que hacer acá”.

El nuevo SEOM, incluido en las transformaciones de la movilidad. Crédito: Manuel FabatíaEl nuevo SEOM, incluido en las transformaciones de la movilidad. Crédito: Manuel Fabatía

El dirigente barrial remarcó que los asistentes coincidieron en que el sistema no se ajusta a las características de la zona. “Lo que su nombre mismo indica como un sistema de ordenamiento, lo que logró en el barrio, en el sector que ya se aplica -hasta calle Marcial Candioti- es desordenarlo y complicar la vida cotidiana a los vecinos. Y no sólo los que están comprendidos en zona Seom sino a los que están al Este de esa calle también, debido a que la ocupación de lugares de estacionamiento se trasladó a ese sector”, afirmó.

Zona residencial

Galíndez argumentó que Candioti Sur es un barrio predominantemente residencial, con baja densidad habitacional y sin la necesidad de rotación vehicular que sí puede justificarse en el micro y macrocentro. Además, señaló que muchos frentistas llevan décadas viviendo en el lugar y no cuentan con cocheras privadas.

“Son vecinos de 30, 40 ó 50 años que de golpe se encuentran con que no pueden estacionar en su propio frente. La única alternativa termina siendo pagar, y por eso muchos consideran que el sistema es extorsivo”, indicó.

En ese sentido, adelantó que solicitarán al Ejecutivo municipal información sobre los estudios realizados antes de incorporar la zona al esquema de estacionamiento medido. “Vamos a pedir que se explique si realmente se analizaron las características del barrio antes de tomar esta decisión”, expresó.

El área SEOM actual. Crédito: ArchivoEl área SEOM actual. Crédito: Archivo

Asimismo, advirtió que, si no obtienen respuestas, los vecinos evalúan avanzar con medidas de protesta. “Están dispuestos a movilizarse y a tomar medidas para que el municipio los escuche. Esperamos que no sea necesario, pero hay mucho convencimiento de que es la única manera de ser atendidos”, señaló.

Qué dice un concejal opositor

La reunión contó con la presencia del concejal Jorge Fernández, quien recordó que junto a Jorgelina Mudallel (ambos del PJ) fueron los únicos ediles que votaron en contra de la ordenanza del nuevo SEOM y de las normas complementarias vinculadas al sistema. “Los vecinos están reclamando que los eximan del pago del estacionamiento medido y justo nosotros presentamos un proyecto para que las zonas residenciales, fundamentalmente esta, tengan una franquicia total. Por eso me convocaron al encuentro”, explicó.

Fernández sostuvo que la situación de Candioti Sur difiere de la del centro de la ciudad y que por eso considera que el sistema no debería aplicarse de la misma manera. “Es un barrio residencial donde no se justifica el SEOM. Por eso proponemos que los vecinos no tengan que pagar para estacionar en su propio barrio”, afirmó.

El concejal también aseguró que existe malestar en otros sectores de la ciudad donde se implementó el estacionamiento medido. “Los vecinos están bastante enojados. Lo vi en Candioti, pero también en el Puerto y en barrio Sur”, señaló.

De forma “ficta”

Consultado respecto de una eventual extensión del sistema al barrio Candioti, Fernández consideró que la decisión dependerá exclusivamente del Ejecutivo municipal. “La activación de estas zonas no necesita una nueva ordenanza. Para mí hoy no lo están haciendo sencillamente porque están evaluando la situación de la oposición de los vecinos”, sostuvo.

jorge fernandezEl concejal Jorge Fernández participó del encuentro con vecinos.

Cabe recordar que la ampliación del SEOM en los barrios Candioti Norte y Sur de Santa Fe quedó aprobada de forma "ficta" (automática), luego de que el Concejo Municipal no tratara el proyecto dentro de los plazos legales. Al no haber sido abordado formalmente el Decreto N° 00030/2024 dentro de los 15 días posteriores a su ingreso, la normativa que extiende el perímetro del estacionamiento medido entró en vigencia de hecho, tal como lo establece la ordenanza madre del sistema

Pese a contar ya con la autorización legislativa para aplicar el cobro en sectores delimitados por calles como Ituzaingó, Vélez Sársfield, Chacabuco y Pedro Vittori, el municipio informó en su momento que no se preveía su operatividad inmediata ni a mediano plazo. No obstante, tiene la potestad para hacerlo en algún momento.

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