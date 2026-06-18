Vecinos de Santa Fe

Candioti Sur: piden que si activan el SEOM en el barrio haya una franquicia total para frentistas

Residentes exigen no pagar por estacionar frente a sus casas, en caso de extenderse el estacionamiento medido, al considerar que el sistema propuesto no se ajusta a las características del barrio. Enviarán nota al municipio pidiendo mayor información.