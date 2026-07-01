Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe, Sauce Viejo y San José del Rincón
La lista de tareas previstas para este 1 de julio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Sauce Viejo y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 – 12:00 Mons. Zazpe, Dr. Zavalla, Juan de Garay y San Juan
08:00 - 12:00 Urquiza, Gdor. Freyre, Córdoba y Colodrero
08:00 - 12:00 Av. Sta. Fe, Trío Midachi, Venezuela y Doldán
08:00 - 12:00 Mons. Rodríguez, Doldán, Geneyro y Tobas
08:00 - 12:00 Tte. Loza, Menchaca, Pasaje Sanabria y Pasaje Chubut
08:30 - 12:30 Lamadrid, Estrada, J. de la Rosa y E. Zeballos
09:00 - 10:00 Pavón, Arzeno, Reg. 12 de Infantería y Cafferata
09:30 - 11:30 Viñas, Carranza, Doldán y Espinoza
09:30 - 11:30 Azcuénaga, Pavón, Bernard y Sanabria
09:30 - 11:30 Av. F. Zuviria, 9 de Julio, Quintana y L. Torrent
11:30 - 12:30 Venezuela, Hnos. Figueroa, Mons. Rodríguez y Espinoza
11:30 - 12:30 Belgrano, 25 de Mayo, Los Pinos y Chubut Reemplazo de Poste
Sauce Viejo
11:00 - 15:00 Calle 6, Calle 16, Calle 31 y Calle 3
Rincón
09:00 - 13:00 Por ruta Prov. N1 desde Callejón Villalba hasta Calle 10
09:00 - 13:00 Gamboa, Ubajay, Artiriza y Busaniche
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.