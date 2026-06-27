En la Provincia de Buenos Aires se lanzó esta semana un programa de almacenamiento de energía eléctrica, mediante mega baterías, para reforzar el sistema eléctrico provincial. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense aprobó la incorporación de centrales de almacenamiento en nodos críticos de la red de transmisión.
Bonaerenses recurren a megabaterías para su sistema eléctrico
El almacenamiento de energía busca remediar al menos en parte el atraso de las inversiones en generación y transporte. Distribuidoras de las provincias de Buenos Aires y Córdoba optan por esa alternativa. Expectativa por la licitación Alma Sadi.
La empresa estatal BAESA será la encargada de adquirir e instalar los equipos para el período 2026-2027, pero aún no hay previsiones respecto de los recursos a comprometer, el número de nodos eléctricos a mejorar, ni su ubicación.
El Programa de Unidades de Almacenamiento de Energía en Baterías de la Provincia de Buenos Aires no debe ser confundido con otro, creado a nivel nacional, para el interior del país, llamado Alma Sadi, que justamente por estas horas ingresa en una etapa de definiciones.
En otras palabras, mientras en el Estado bonaerense comienza a diseñarse una hoja de ruta para en el futuro incoroprar estas tecnologías, a nivel nacional ya se ha puesto en práctica el almacenamiento de kilovatios en dos planos.
Para mejorar el transporte de energía para la ciudad de Buenos Aires se licitó en 2025 el Programa AlmaGBA, y se estima que para los primeros meses cálidos de 2027 ya estarán en listas esas instalaciones que inyectarán 713 megavatios de potencia (MW).
Por otra parte, este miércoles 24 se conocerán las ofertas económicas para la licitación del plan Alma SADI, que espera contar con otros 700 MW en 232 nodos del Sistema Argentino de Interconexión.
En el territorio bonaerense la prioridad parece ser el reemplazo de pequeñas generadoras que consumen gasoil (un combustible caro para esa actividad) y en su lugar contar con instalaciones que carguen baterías durante los valles de la demanda, por ejemplo durante la noche, que luego pueda agregar kilovatios durante los picos de consumo.
En el proyecto bonaerense, será la empresa provincial Buenos Aires Energía (BAESA) la encargada de adquirir, instalar, operar y despachar los equipos en los nodos que indique la Dirección Provincial de Energía.
La resolución del gobernador Axel Kicillof aprovecha la información estadística con que cuenta Cammesa, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima, que sirvió de base para la convocatoria de AlmaSADI.
Segunda
La iniciativa bonaerense se conoció esta semana, tras una decisión en el mismo sentido adoptada por la Provincia de Córdoba en abril de este año, también a partir de las ventajas que otorga el estudio realizado por Cammesa sobre los nodos e infraestructura crítica en el sistema de transporte en el interior del país, por falta de inversiones durante años.
La Empresa Provincial de la Energía de Córdoba (Epec) convocó a empresas interesadas en participar en el desarrollo de proyectos de Centrales de Almacenamiento de Energía Eléctrica mediante tecnología BESS (Battery Energy Storage System).
El llamado cordobés a las empresas es para luego celebrar acuerdos de almacenamiento de energía con Cammesa donde la Epec estime necesario, además de las inversiones que resulten en territorio de esa provincia por el programa Alma Sadi.
En Santa Fe
Dentro de la Licitación nacional Alma Sadi hay 16 proyectos para nodos del Sistema Interconectado Nacional, cuya apertura de sobres con las ofertas económicas por megavatio está prevista para este miércoles 24.
Como se sabe, solo una de las propuestas en territorio provincial, para la ciudad de Firmat (General López), fue desechada por no cumplir la calificación técnica. En el país son 232 de 235 las ofertas que pasaron esa instancia.
Industrias Juan F Secco presentó ofertas para los nodos de Villa Ocampo, Pérez, Roldán, Firmat, Ceres y Rosario Sur (en 132 kv); Sixa Energy, Cañada de Gómez, con idéntica potencia; Genneia SA, Cañada de Gómez y Firmat; Coral Desarrollos Energéticos, Cañada de Gómez y Arufó; Msu Green Energy, Rufino y Cañada de Gómez; Central Puerto en Rosario Sur y Brigadier López (en el parque industrial ubicado en Sauce Viejo); y Anjoy solo para Cañada de Gómez, ya que su propuesta para Firmat no calificó.