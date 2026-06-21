Licitación nacional Alma Sadi

Siguen en carrera 16 proyectos en Santa Fe de almacenamiento de energía con megabaterías

Solo una de las propuestas en territorio provincial, para la ciudad de Firmat (General López), fue desechada por no cumplir la calificación técnica. En el país son 232 de 235 las ofertas que pasaron esa instancia.