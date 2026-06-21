Fuerte interés privado en todo el país para proveer de kilovatios en los puntos más débiles del sistema en horario pico. En total, son 235 iniciativas para 176 nodos licitados, 13 de los cuales son santafesinos.
Siguen en carrera 16 proyectos en Santa Fe de almacenamiento de energía con megabaterías
Solo una de las propuestas en territorio provincial, para la ciudad de Firmat (General López), fue desechada por no cumplir la calificación técnica. En el país son 232 de 235 las ofertas que pasaron esa instancia.
Casi todas las ofertas presentadas para proveer de energía eléctrica almacenada al Sistema Argentino de Interconexión lograron la calificación técnica para competir en la licitación Alma-Sadi, que lleva adelante el gobierno nacional.
La convocatoria para suministrar kilovatios con megabaterías contempla inversiones potenciales en 176 nodos a nivel nacional, es decir, en los puntos en los que las líneas de alta tensión de 500 kV se unen con sistemas de distribución en las provincias. En Santa Fe se encuentran 13 de los nodos licitados, para los que los oferentes pueden presentar sus propuestas.
El gobierno nacional había previsto inyectar unos 700 MW de potencia extra con esos refuerzos en los lugares donde se encuentra la demanda, pero los resultados de la compulsa han superado sus expectativas con hasta 8.338 MW ofrecidos.
Las propuestas y manifestaciones de interés se realizaron el 27 de mayo pasado, para cada uno de los nodos mencionados. En el caso de la Provincia de Santa Fe sobre los 17 proyectos presentados, solo uno (destinado a la ciudad de Firmat, en el departamento General López) fue desechado.
En síntesis, siguen en la competencia 232 propuestas con mega baterías de tipo Bess (Battery Energy Storage System o Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías). Se trata de unas instalaciones capaces de acumular electricidad para liberarla cuando se necesita, que funciona como una reserva. En el mapa de nacional son 37 oferentes, argentinos y extranjeros, los interesados en una licitación que tiene como antecedente otra similar ya adjudicada en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Picos y valles
El uso de tecnología de almacenamiento solo es posible en ciertos nodos del sistema de transporte de energía eléctrica: deben existir picos de consumo para inyectar kilovatios extra almacenados en megabaterías, pero también los valles necesarios en la demanda para que sea posible acumular energía proveniente del mismo sistema.
Hasta la aparición de tecnologías capaces de acopiar Kw/h, esa función auxiliar quedaba a cargo de pequeñas usinas con los llamados "contratos de provisión en frío". Las generadoras chicas (generalmente de combustibles caros) se ponían en marcha ante el aumento de la demanda.
La ciudad de Santa Fe, por ejemplo, tuvo dos de estas máquinas: una en Calchines (que fue desactivada a fines de los '90 y fue clave en la crisis eléctrica de diciembre de 1994) y otra en Santa Fe Oeste, que la ciudad perdió en la inundación de 2003.
Distribución
La mayor parte de los interesados quieren actuar en la Provincia de Buenos Aires. Para esa jurisdicción se ofrecieron 2018 MW, seguida por la región del Noreste Argentino con 1.789,9 MW, el Noroeste Argentino con 1.435 MW y el Litoral con 1.112 MW.
Para el 24 de junio está prevista la apertura del sobre correspondiente a las ofertas económicas y la adjudicación se realizaría el 8 de julio. Se estima que la inversión superará los 700 millones de dólares.
Localidades y proyectos
Hay interesados y propuestas sobre cada uno de los nodos del Sistema Argentino de Interconexión (Sadi) ubicados en Santa Fe que fueron licitados. En total son 13 y solo en un caso de 17 no pasó la calificación técnica.
Quedan entonces 16 propuestas para Santa Fe. Se indica primero el nombre de la empresa interesada y luego el o los nodos por los que compite. (Cañada de Gómez es la ubicación que despierta más interés).
Industrias Juan F Secco presentó ofertas para los nodos de Villa Ocampo, Pérez, Roldán, Firmat, Ceres y Rosario Sur (en 132 kv); Sixa Energy, Cañada de Gómez, con idéntica potencia; Genneia SA, Cañada de Gómez y Firmat; Coral Desarrollos Energéticos, Cañada de Gómez y Arufó; Msu Green Energy, Rufino y Cañada de Gómez; Central Puerto en Rosario Sur y Brigadier López (en el parque industrial ubicado en Sauce Viejo); y Anjoy solo para Cañada de Gómez, ya que su propuesta para Firmat no calificó.
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