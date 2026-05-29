Tras la apertura de los sobres con las ofertas de las empresas participantes, la licitación del sistema Alma Sadi muestra un muy alto interés del sector privado (y de una empresa pública de Córdoba) en proveer de energía almacenada al sistema, en horarios de alta demanda.
Presentan 17 proyectos para Santa Fe en almacenamiento de energía con megabaterías
Fuerte interés privado en todo el país para proveer de kilovatios en los puntos más débiles del sistema en horario pico. En total, son 235 iniciativas para 176 nodos licitados, 13 de los cuales son santafesinos.
La compulsa llevada adelante por el gobierno nacional indica que existen 235 proyectos presentados por 37 oferentes (argentinos y extranjeros) para 176 nodos, es decir, los puntos plausibles del Sistema Interconectado Nacional (Sadi) en los que puede mejorarse con contratos de provisión en frío la calidad del servicio afectado por décadas de desinversión.
Para el caso de la provincia de Santa Fe los proyectos presentados son 17 para 13 nodos. En pocas palabras, hay más iniciativas que destinos licitados, lo que requiere bastantes más explicaciones técnicas y sobre todo comprender cómo funcionan las megabaterías a sumar en horario pico.
Picos y valles
El uso de tecnología de almacenamiento solo es posible en ciertos nodos del sistema de transporte de energía eléctrica: deben existir picos de consumo para inyectar kilovatios extra almacenados en megabaterías, pero también los valles necesarios en la demanda para que sea posible acumular energía proveniente del mismo sistema.
Hasta la aparición de tecnologías capaces de acopiar los Kw/h eran contratos de provisión en frío de pequeñas centrales generadoras (generalmente de combustibles caros) las que desempeñaban ese papel de auxilio. Por ejemplo: la ciudad de Santa Fe tuvo dos de estas máquinas: una en Calchines (que fue desactivada a fines de los '90 y fue clave en la crisis eléctrica de diciembre de 1994) y otra en Santa Fe Oeste, que la ciudad perdió en la inundación de 2003.
Números nacionales
De la licitación Alma Sadi informa en detalle la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima, en su página web. Allí es posible leer cifras globales sobre las propuestas de los oferentes que superaron muy ampliamente, en número de proyectos, a la convocatoria.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, calificó como un "éxito absoluto" la operación que está en proceso de adjudicación: "235 proyectos por 8.335 megavatios (MW), más de 10 veces la potencia de almacenamiento que se licitó de 700MW!!!", celebró. Y añadió: "los proyectos cubrieron todas las regiones del país donde se podía licitar".
Y aseguró: "Esta iniciativa, junto con otra similar realizada en el AMBA el año pasado, mejoran la confiabilidad de la red y dan respuesta a los picos de consumo, sobre todo en el verano", dijo a modo de predicción.
La inversión estimada por el gobierno a partir de los proyectos que se adjudicarán en la compulsa es unos 700 millones de dólares. Se presentaron ofertas para nodos de las 18 provincias involucradas.
Las centrales de almacenamiento se instalarán en los nodos críticos del Noroeste Argentino, del Noreste, Centro, Litoral, Cuyo y en la provincia de Buenos Aires. El año pasado gobierno llevó adelante la licitación AlmaGBA, para instalar baterías en las áreas de Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Dónde están los proyectos locales
El Litoral leyó cada uno de los nodos 176 nodos que se licitarán en todo el país. Sólo 13 están en Santa Fe ya que además de altos picos de demanda, se requiere que haya pronunciados valles en los que esta cae (y así poder recargar las baterías).
En los pliegos licitatorios se fijaron tres categorías de impacto "muy alto", "alto" y "medio", según los máximos y mínimos de requerimiento de la demanda instalada. En definitiva, se establecieron prioridades para poner parches con baterías sobre un sistema de transporte que es vulnerable y ha provocado apagones especialmente en verano.
En todos los casos santafesinos se trata de nodos de potencial impacto alto y para cada uno de ellos hubo oferentes interesados, que a continuación se mencionan. Se indica primero el nombre de la empresa interesada y luego el o los nodos por los que compite. (Cañada de Gómez es la ubicación que despierta más interés).
Industrias Juan F Secco presentó ofertas para los nodos de Villa Ocampo, Pérez, Roldán, Firmat, Ceres y Rosario Sur (en 132 kv); Sixa Energy, Cañada de Gómez, con idéntica potencia; Genneia SA, Cañada de Gómez y Firmat; Coral Desarrollos Energéticos, Cañada de Gómez y Arufó; Msu Green Energy, Rufino y Cañada de Gómez; Central Puerto en Rosario Sur y Brigadier López (en el parque industrial ubicado en Sauce Viejo); y Anjoy en Cañada de Gómez y Firmat.