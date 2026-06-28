Tras la apertura del último sobre con las ofertas económicas, se anunció que terminará en los primeros días del mes próximo la Licitación Alma Sadi del gobierno nacional.
Avanza licitación de energía almacenada con mega baterías
La Casa Rosada comunicó que en julio tendrá lugar la adjudicación de megavatios para enfrentar mejor los picos de la demanda.
Se trata de contratos para la provisión en frío de 700 megavatios en todo el país, que corresponden a 232 proyectos para el Sistema Interconectado Nacional (el sector del transporte de la energía eléctrica) que fueron presentados por 37 empresas interesadas en participar del negocio.
Básicamente, el sector privado con inversiones en mega baterías, podrá almacenar los kilovatios que luego le comprará Cammesa cuando sean necesarios, a un precio mayor. Cargará sus plantas de stock con los Kw/h que tienen los valores más bajos del mercado y los inyectará según una cotización que ahora ha entregado, en el sobre con la oferta económica.
Es por ese número que compiten los oferentes de la exitosa convocatoria: hubo muchos más megavatios ofrecidos que los que había solicitado la Secretaría de Energía.
El sistema es fruto de las debilidades y de la falta de inversión durante décadas en el sistema eléctrico en la Argentina. No fueron obligatorias gracias a la privatización de los ’90, con que se traspasaron las líneas de alta tensión de 500kV y sus estaciones transformadoras (de 500kV a 132 kV), que luego toman las empresas distribuidoras como en el caso de la Epe en Santa Fe.
Es interesante advertir que el gobierno peronista de Carlos Menem como hoy la gestión libertaria, confían en que las empresas concesionarias por su propia decisión invertirán en infraestructura para negocios de largo plazo.
Por regiones
Los proyectos se concentran en el mercado de la provincia de Buenos Aires (sin su conurbano) y también en el NEA y en el NOA. Los oferentes ven buenos negocios para venderle energía mayorista a Cammesa en el noreste argentino (1.790 MW, 62 proyectos), Buenos Aires (1.960 MW, 42 proyectos) y en el noroeste (1.435 MW, 37 proyectos), además de presentaciones para instalaciones en Litoral, Centro, Cuyo y Pampa.
Para Santa Fe siguen en carrera 13 proyectos: la escasa distancia entre valles y picos de las curvas estadísticas de la demanda dejó fuera a buena parte de los nodos muy críticos que el SADI muestra en el territorio santafesino. En otras palabras, allí no basta con mega baterías.
Detalles
Alma Sadi es la continuidad de otro plan que de urgencia lanzaron las autoridades energéticas nacionales ante los apagones en la ciudad de Buenos Aires y su Conurbano bonaerense. Allí por primera vez en la Argentina comenzó a hablarse del almacenamiento de energía durante los valles de consumo, cuando baja el consumo residencial, para liberar más tarde esos kilovatios cuando más se necesitan durante los picos.
Son una suerte de parches, que sumarán sin embargo inversiones por hasta 8.200 millones de dólares. El auxilio está especialmente dirigido a lugares donde en ciertos horarios baja el consumo y en otros aumenta tanto que causa cortes de energía, programados o no. La solución puede ser útil siempre que mientras tanto haya por fin inversión en transporte y generación.
El gobierno nacional destacó que “el almacenamiento con baterías de última generación permite responder rápidamente ante variaciones de demanda, aportar flexibilidad al despacho y sumar reservas para operar con mayor seguridad, reduciendo la probabilidad de cortes y mejorando la calidad del servicio”.
“Esta licitación es una medida más en el marco del plan que el Gobierno Nacional viene llevando adelante desde 2024 para aliviar el sistema eléctrico, reducir interrupciones y lograr que los usuarios cuenten cada vez con un mejor servicio, luego de dos décadas en las que no se realizaron las inversiones necesarias para acompañar el crecimiento de la demanda y modernizar la infraestructura”, concluyó la Secretaría de Energía.