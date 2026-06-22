YPF y Tesla llegaron recientemente a un acuerdo que representa un hito estratégico para el mapa energético y de electromovilidad en Argentina. La formalización se dio tras la visita del presidente y CEO de la petrolera argentina, Horacio Marín, a la Gigafactory de Tesla en Texas, donde se reunió con Michael Snyder, vicepresidente de Energía y Carga de la compañía de Elon Musk.
YPF avanzó en un acuerdo con Tesla para negociar terminales de carga para vehículos autónomos
El presidente Horacio Marín estuvo en la Gigafactory de la firma de Elon Musk en Texas. La proyección a futuro y la infraestructura de almacenamiento de energía en Argentina.
El encuentro fue confirmado el pasado martes y definido por el propio Marín como “un nuevo paso hacia el futuro”. El director de YPF detalló que se firmó “una carta de intención para explorar oportunidades de colaboración en infraestructura de carga rápida, almacenamiento de energía e innovación tecnológica, áreas que tendrán un papel central en la evolución de la energía y la movilidad en los próximos años”.
De qué se trata el acuerdo entre YPF y Tesla
El núcleo del acuerdo busca fusionar el ecosistema tecnológico de Tesla en hardware, software de gestión y estaciones de carga, con la amplitud territorial de YPF y su extensa red de estaciones de servicio en todo el país.
Cabe remarcar que no se trata todavía de un contrato comercial definitivo o vinculante de obras, sino de un documento formal que traza las pautas operativas para analizar la viabilidad de las futuras unidades de negocio conjuntas mediante una Carta de Intención (LOI - Letter of Intent).
El objetivo de mayor impacto para el usuario en el corto plazo sería la Red de Carga Rápida de Alta Potencia que establecería cargadores rápidos en los principales corredores viales de Argentina.
El otro aspecto central tiene que ver con el almacenamiento de energía con baterías industriales, con la previa necesidad de evaluar la integración de módulos de almacenamiento de litio a gran escala de Tesla en las estaciones logísticas de YPF.
Estas acumularían energía en las horas de menor consumo u horas valle para inyectarla de forma progresiva durante los picos de utilización. De esta manera se podría garantizar potencia constante a los automovilistas y evitar estresar el sistema interconectado nacional.
Cuáles son las oportunidades a futuro
Como próximo paso inmediato, una delegación de Tesla visitará Buenos Aires y Neuquén en el mes de julio de este mismo año para avanzar en las negociaciones definitivas.
Al tratarse de proyectos de infraestructura y energía a gran escala, se evalúa que los acuerdos definitivos puedan ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), facilitando beneficios impositivos y aduaneros significativos para la empresa extranjera en el país, atándolo al debate sobre el ahora "Súper RIGI".
Yendo al impacto sobre el usuario, se intentaría suplir una de las principales falencias de infraestructura para propietarios de autos eléctricos, apuntando a poder recorrer el país de punta a punta en vehículos de esta categoría con la tranquilidad de contar con una red de carga de alta velocidad estandarizada y eficiente.
Se debería contemplar además que el desembarco de Tesla abriría la puerta a otros planes del ecosistema de Elon Musk, como el interés preliminar en la construcción de un megacentro de datos en la Patagonia, aprovechando el potencial energético y el clima de la región. Una de las figuras detrás de estos conceptos era Demian Reidel, ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina entre 2025 y 2026, pero ahora imputado por compras no laborales con la tarjeta de la firma.