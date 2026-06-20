Contexto internacional

Qué impacto tendrá en Argentina el acuerdo con Irán y la recalificación de la deuda

El economista Germán Rollandi analizó cómo la normalización del mercado energético mundial podría aliviar las presiones sobre los combustibles, mientras una mejor nota financiera favorecería la llegada de capitales, el acceso al financiamiento y la recuperación del crédito para empresas y familias.