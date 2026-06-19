Cuando el tamaño importa

Una feroz pelea por el cupo para cortar con biodiésel al gasoil de los surtidores

Las Pymes santafesinas piden protección; las grandes aceiteras del sur provincial reclaman libertad de contratación y más cupo. Las petroleras ponen límites al corte y el gobierno “libertario” se reserva la potestad fijar precios mínimos e importar desde gigantes internacionales.