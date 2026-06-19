La actividad manufacturera argentina tuvo en el mes de mayo una caída interanual del 5 % y del 0,8% respecto de abril de este año, de acuerdo con las estimaciones que realiza mensualmente el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina a partir de datos de consumo de energía eléctrica, demanda industrial y consultas a líderes del sector.
La industria argentina se retrajo 5% en mayo
Construcción y producción de autos fueron los sectores que mostraron mejoras mientras que la producción metalmecanica estuvo entre las de peor desempeño.
En un contexto heterogéneo comparado con abril de 2026 y con mejoras puntuales en algunos sectores dentro de un panorama general de bajo nivel productivo, entre las actividades que mejor desempeño tuvieron en mayo están los vinculados con la construcción donde los despachos de cemento aumentaron el 3,5% y el Índice Construya el 1,9%. De todas maneras el sector 23% y 30% por debajo de 2023.
También la producción de autos registró en mayo un crecimiento mensual de 2,2%, aunque continúa siendo uno de los sectores con menor desempeño anual (-19% vs. mismo período de 2025).
Por su lado, la producción metalmecánica cayó respecto a abril 1,4%, mientras que el patentamiento de maquinaria industrial cayó 11,2%. Con estos datos, en lo que va del año el nivel patentado se ubicó por debajo de los niveles 2025 y 2022.
Asimismo, la demanda de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales registró una baja mensual respecto de abril (-2,1%).
La caída de la actividad manufacturera de mayo es la segunda consecutiva en un contexto donde se registraron retrocesos en once de los últimos doce meses ya que solo en marzo una mejora interanual.
En abril de 2026, según datos oficiales, la producción industrial registró una baja de 2,8% respecto a abril de 2025, y 2,1% respecto al mes de marzo, acumulando en el primer cuatrimestre del año una baja de 2,4% interanual.
Alerta de la UIA
La UIA alertó al Congreso sobre la crisis que atraviesa el sector, durante su exposición en Diputados junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Allí, su directora ejecutiva, María Laura Bermúdez expresó preocupación por la evolución del comercio exterior, especialmente por el incremento de la importación de bienes finales y la reducción de la importación de "bienes intermedios a los que la industria les agrega valor".
Del mismo modo, alertó que "en los últimos 10 años, las exportaciones industriales se encuentran estancadas", después de haber alcanzado picos entre los años 2011 y 2013.
"La particularidad es que no solo ha habido una caída en los volúmenes industriales, sino que ha cambiado la composición: del 2011 al 2013 teníamos mayor participación de los sectores petroquímicos, y hoy tenemos una mayor participación de los sectores mineros", puntualizó ante la Cámara Baja.