Los dólares del modelo de Milei

¿Lo que abunda no daña?: la otra cara que muestra el récord comercial

El superávit histórico de mayo le dio al Gobierno un dato para celebrar, pero el detalle del INDEC muestra los contrastes de una economía en transformación: las exportaciones crecen de la mano del campo, la energía y minería, mientras que caen importaciones de bienes de capital y piezas clave para ampliar la actividad industrial.