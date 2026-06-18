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Exportaciones récord del sector energético impulsaron el superávit comercial en mayo

El intercambio comercial en el quinto mes del año dejó un saldo positivo rércord de US$ 3.504 millones, el mayor registro mensual de la serie. Combustibles y energía tuvieron un salto interanual de 167,1%, mientras las importaciones cayeron 7%.

El sector energético argentino lidera el crecimiento exportador, con un aumento del 167,1% en combustibles y energía, impulsando el superávit comercial. Foto: Archivo / REUTERS / Tomas Cuesta.El sector energético argentino lidera el crecimiento exportador, con un aumento del 167,1% en combustibles y energía, impulsando el superávit comercial. Foto: Archivo / REUTERS / Tomas Cuesta.
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El Intercambio Comercial Argentino de mayo que publicó este jueves el INDEC informó un superávit de US$ 3.504 millones, extendiendo a treinta meses consecutivos el saldo positivo de la balanza comercial. Las exportaciones alcanzaron en el quinto mes del año los US$ 9.537 millones, con una suba interanual de 34,4%, mientras que las importaciones fueron de US$ 6.033 millones, con una caída de 7%.

El dato fue celebrado de inmediato por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien remarcó que “en mayo las exportaciones de bienes y la balanza comercial registraron un nuevo récord histórico”. En el mismo mensaje, subrayó que las ventas externas crecieron 34,4% interanual y que el saldo comercial fue “el mayor valor mensual de la historia”.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos precisó que el crecimiento de las exportaciones no respondió a un solo factor. “Este ascenso fue impulsado por un alza de 18,1% en las cantidades exportadas y de 13,9% en los precios”, indicó. La medición tendencia-ciclo avanzó 0,3%, mientras que en términos desestacionalizados el incremento fue de 0,6% respecto de abril.

asdEl comercio exterior argentino alcanzó un superávit de US$ 3.504 millones, con un alza del 34,4% en las exportaciones, lideradas por el sector energético.

Por el lado de las importaciones, el organismo señaló que las compras externas “alcanzaron un total de US$ 6.033 millones”, con una baja interanual de 7%, explicada por una caída de 13,6% en las cantidades, pese a que los precios aumentaron 7,6%. La serie desestacionalizada de importaciones cayó 2,5% mensual.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, las exportaciones sumaron US$ 40.359 millones, un 24,3% más que en igual período de 2025. Las importaciones totalizaron US$ 28.575 millones, con una baja de 6,6%. Así, la balanza comercial acumuló un superávit de US$ 11.783 millones, contra US$ 1.883 millones en el mismo tramo del año anterior.

Energía al alza

El salto más fuerte volvió a estar en Combustibles y Energía. El rubro alcanzó US$ 1.745 millones y trepó 167,1% interanual. El INDEC explicó que ese desempeño estuvo “impulsado principalmente por el ascenso en las exportaciones de petróleo crudo y de carburantes”. Las cantidades vendidas crecieron 78,5% y los precios, 49,9%.

asdEl crecimiento de las exportaciones de petróleo y carburantes fortaleció el saldo positivo comercial, alcanzando un superávit histórico en el sector energético.

Caputo puso el foco en ese dato: “La balanza comercial energética registró el mayor saldo positivo de toda la serie, con un superávit de US$ 1.543 millones, producto de exportaciones por US$ 1.745 millones e importaciones por US$ 202 millones”. Las compras externas de combustibles y lubricantes, además, bajaron 32,9%.

En mayo, el organismo detalló que Combustibles y Energía explicó el 18,3% de las exportaciones totales, el doble de la participación que había tenido en mayo de 2025, cuando representaba 9,2%. El dato confirma la lectura del Gobierno como pilar del programa: la transformación del sector energético de aspiradora de dólares a generador de divisas.

Socios y regiones

Brasil fue el segundo destino de las exportaciones argentinas, con una participación de 12,5% del total, detrás de China, que absorbió US$ 1.497 millones. En el comercio bilateral con Brasil, las exportaciones argentinas sumaron US$ 1.188 millones y las importaciones US$ 1.294 millones, dejando un déficit de US$ 106 millones.

Mirá tambiénVolvieron a crecer en mayo las exportaciones argentinas hacia Brasil

Por zonas, el Mercosur fue el bloque con mayor intercambio comercial, por US$ 3.446 millones, aunque con saldo negativo de US$ 315 millones. Los mayores superávits se registraron con Resto de ALADI, por US$ 897 millones; ASEAN, por US$ 457 millones; y USMCA, por US$ 395 millones.

En el origen provincial de las exportaciones, la Región Pampeana concentró US$ 6.204 millones, el 64,6% del total nacional. Le siguió Patagonia, con US$ 1.785 millones, impulsada por Combustibles y Energía, que representó 68,9% de sus ventas externas.

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