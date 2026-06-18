La radiografía de las cuentas públicas nacionales de mayo de 2026 enciende luces de alerta para las arcas provinciales. La contracción de la actividad sigue pasando factura a los ingresos del Estado Nacional, configurando un escenario donde el superávit se mantiene a flote en gran medida gracias a ingresos extraordinarios.
La caída de la recaudación profundiza el ajuste nacional y alerta a los gobernadores
En cinco meses, el gasto primario del gobierno central se redujo 3,1% y las transferencias corrientes a las provincias sufrieron un drástico recorte del 29,1% en términos reales.
El marcado recorte en las erogaciones nacionales impacta de lleno en el territorio de los gobernadores que, expuestos, se sientan a la mesa política con la Casa Rosada en momentos en que el presidente necesita votos del Congreso para evitar el voto de censura contra Manuel Adorni. Tal vez para postergar las sesiones hasta que renuncie.
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señala la tendencia de menos recursos y fuertes recortes en las transferencias subnacionales. Durante los primeros cinco meses de 2026, los ingresos totales del Sector Público Nacional experimentaron una contracción real interanual del 4,3%.
Caída de ingresos tributarios
Este retroceso se explica fundamentalmente por una preocupante caída del 6,1% real en los ingresos tributarios durante el mismo período, la cual no logró ser compensada por una suba del 19,4% en los ingresos no tributarios.
En el mes de mayo, la tendencia persistió: la recaudación tributaria bajó un 2,4% real interanual y los ingresos no tributarios se desplomaron un 22,5%.
Para las provincias, el impacto de esta sequía de recursos se tradujo en un severo ajuste por el lado del gasto nacional. El reporte señala que, en el acumulado de los primeros cinco meses del año, las transferencias corrientes a las provincias sufrieron un drástico recorte del 29,1% en términos reales.
Si analizamos estrictamente el mes de mayo, la caída en estas transferencias corrientes fue del 24,0%, acompañada por un fuerte desplome del 35,4% en los gastos de capital destinados a las jurisdicciones del interior.
Paradójicamente, en el balance de los primeros cinco meses, el gasto de capital hacia las provincias es uno de los pocos rubros que muestra un saldo positivo, con un mínimo incremento del 0,3%.
Salvavidas privatizador
El balance fiscal del Gobierno Nacional muestra números en verde, pero la calidad de ese superávit expone una fuerte dependencia de un factor clave: las privatizaciones. En los primeros cinco meses de 2026, el superávit primario alcanzó los $8.558.073 millones, lo que ya representa una baja real del 12,0% respecto al mismo período de 2025
Sin embargo, si se excluyeran los ingresos generados por las privatizaciones, el superávit primario caería a $7.398.894 millones, profundizando la retracción al 24,0% real.
A nivel financiero -es decir, tras contabilizar el pago de intereses de la deuda, los cuales bajaron un 4,5%- el escenario es aún más revelador. El superávit financiero acumulado fue de $2.648.854 millones, marcando una baja del 25,2% real interanual.
Sin el oxígeno aportado por las ventas de empresas públicas, ese superávit se habría reducido a $1.489.675 millones, lo que hubiera significado un virtual derrumbe del 58,0% en términos reales.
El mapa del ajuste
La estrategia de la Casa Rosada para equilibrar las cuentas incluyó una caída real interanual del gasto primario del 3,1% en los primeros cinco meses y del 2,2% específicamente en mayo.
De los 16 componentes del gasto analizados por el IARAF en lo que va del año, 11 experimentaron recortes. Las áreas más golpeadas por el ajuste a nivel nacional fueron los subsidios a "Otras funciones", que se desplomaron un impresionante 90,6%.
Le siguieron las ya mencionadas transferencias corrientes a provincias (-29,1%) y el rubro de "Otros programas sociales", que sufrió un recorte de casi un cuarto de su presupuesto (-24,6%).
El ajuste también recayó sobre el propio peso del Estado nacional: en mayo, el gasto salarial se contrajo un 4,7% real interanual, una dinámica que se explica tanto por la licuación del salario real como por los recortes en la planta de personal
¿Dónde se incrementó el gasto?
A pesar de la restricción presupuestaria, el gobierno priorizó o debió ceder terreno en 5 rubros específicos que incrementaron su nivel de ejecución en términos reales durante los primeros cinco meses del año.
El aumento más disruptivo se dio en el gasto en subsidios a la energía, que escaló un 59,9% interanual. Por otra parte, hubo incrementos que parecen responder al clima político y social: las transferencias a universidades crecieron un 10,6% acumulado (marcando un salto notable del 78,5% solamente en mayo).
En el frente de contención social, las jubilaciones y pensiones contributivas registraron una leve mejora del 2,3% en cinco meses
(y un 1,2% en mayo), mientras que la Asignación Universal para Protección Social subió un 2,0% en el período acumulado (trepando al 8,6% en el análisis exclusivo de mayo). A esto se sumaron las prestaciones del INSSJP, que tuvieron una variación positiva del 10,6% interanual en el último mes analizado.