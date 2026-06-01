Las transferencias automáticas del Estado Nacional hacia las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante mayo de 2026 registraron un crecimiento real del 8,6% intermensual, impulsadas principalmente por un repunte significativo en la recaudación del Impuesto a las Ganancias.
Las transferencias automáticas crecieron 8,6% en mayo impulsadas por Ganancias
Los buenos registros del quinto mes del año no revierten la comparación negativa respecto de los cinco primeros meses del 2025. Santa Fe recibió el equivalente actualizado de $80,8 mil millones menos en la comparación interanual.
El dato permitió revertir una racha de cuatro meses de caídas consecutivas. Sin embargo, el acumulado anual muestra una contracción real del 2,4% en los primeros cinco meses del año frente al período anterior.
Según se desprende de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, en el quinto mes del año el gobierno central envió al consolidado de provincias más CABA $8.043.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $5.567.741 millones enviados durante igual período del año anterior.
La variación nominal del 44,5% implica que, descontando el proceso inflacionario del período, hubo una suba real del 8,6%. Por su parte, la coparticipación, es decir las transferencias automáticas sin las originadas en leyes complementarias y compensaciones, se incrementaron 9,2% real.
Los datos de Santa Fe
En lo que respecta exclusivamente a la provincia de Santa Fe, la evolución de las transferencias automáticas presenta dos panoramas distintos si se analiza el mes de mayo de forma aislada o el acumulado del año.
El desempeño en mayo implicó un monto recibido de $688.164 millones en concepto de transferencias automáticas totales, lo que representó un incremento nominal del 45% interanual. Descontando la inflación, la cifra implica una suba real del 9,0% respecto a mayo de 2025.
En términos de poder adquisitivo, esta suba real implicó un excedente de $ 57.077 millones (a precios constantes de mayo de 2026), lo que equivale a un aumento de $16.101 per cápita.
En el acumulado del año, (enero - mayo 2026) la Casa Gris recibió transferencias por $2.548.405 millones, lo que supone una suba nominal del 29,1% y una caída real del 2,9% frente al mismo período del año anterior.
Esta caída acumulada se traduce en una pérdida de $80.808 millones a precios de mayo, equivalentes a una baja de $22.795 por habitante.
Más Ganancias, menos IVA
Según el centro de estudios que dirige el economista Nadin Argañaraz, la recaudación del impuesto a las Ganancias registró una fuerte suba real interanual del 26,1% en mayo de 2026 (revirtiendo así cuatro meses consecutivos de caídas).
Sin embargo la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) tuvo un desempeño negativo, registrando una caída real interanual del 9,3%. Esta contracción significó un aumento en la intensidad de la baja real del tributo, marcando un cambio relevante respecto al comportamiento que venía mostrando en los dos meses previos.
A pesar de esa baja, la recaudación conjunta con el Impuesto a las Ganancias logró revertir una racha de cuatro caídas consecutivas y cerró el mes con una suba real del 10,2%. Cabe recordar que la sumatoria de ambos impuestos representa aproximadamente el 96% de la masa coparticipable neta que se distribuye a las provincias.