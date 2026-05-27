Datos de la consultora de Orlando Ferreres

La economía argentina en abril retrocedió 0,7% respecto de marzo y se estancó en la comparación interanual

La medición sectorial sigue "a dos velocidades" y ratifica las mejoras en segmentos como minería, energía y agroindustria, contra estancamientos y retracciones en actividades demayor demanda de mano de obra masiva, como consumo y construcción.