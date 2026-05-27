De la macro a la micro

Milei redobla la apuesta económica más allá de internas y acusaciones

Luis Caputo reconoce que no hay margen para más motosierra. El presidente juega su pleno al crecimiento; si no recompone la recaudación, alcanzar el superávit del 1,4% le demandaría ajustar otro 5,1% del gasto. Pero si la recaudación sube... podrá incrementarlo camino a las urnas.