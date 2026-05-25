Balance trimestral

El rebote de la actividad no llega al consumo y un rubro lo sintió con fuerza

El informe del INDEC sobre comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar confirmó un primer trimestre flojo para uno de los rubros más sensibles del consumo durable. Las ventas cayeron 12,4% interanual a precios corrientes y reforzaron el contraste entre una actividad que rebotó y un bolsillo que sigue corriente de atrás.