Consumo deprimido

Supermercados, mayoristas y shoppings cerraron el trimestre en rojo

Los tres relevamientos difundidos por el INDEC volvieron a mostrar un mercado interno golpeado. En marzo cayeron las ventas interanuales en supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras, con un primer trimestre que terminó con un acumulado negativo en los tres canales de venta masivos tradicionales.