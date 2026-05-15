La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en junio un nuevo aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. La suba será del 2,58% y se definió a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
ANSES confirmó aumento para AUH y SUAF en junio: cuánto se cobrará
La actualización alcanzará a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. El ajuste se definió tras conocerse el último dato de inflación informado por el Indec.
Con esta actualización, también se modificarán los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y otros beneficios sociales que paga el organismo previsional.
La nueva movilidad comenzará a regir desde junio y se aplicará de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El incremento responde al esquema de actualización mensual vigente desde 2024, que toma como referencia la inflación publicada por el Indec.
Cómo quedarán los montos de AUH y SUAF
Según las estimaciones difundidas tras conocerse el IPC de abril, la AUH pasará a ubicarse en $144.960 por hijo. Sin embargo, como ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta de Salud y Educación, el pago mensual directo será de $115.968.
En el caso de la AUH por discapacidad, el monto bruto ascenderá a $472.007, mientras que el valor percibido mensualmente será de $377.605 tras aplicarse la retención correspondiente.
El aumento también impactará sobre el SUAF, que perciben trabajadores registrados, monotributistas y otros grupos alcanzados por asignaciones familiares. Para el primer rango de ingresos, la asignación por hijo quedará en aproximadamente $72.488 desde junio.
Además, se actualizarán otros beneficios vinculados al sistema de asignaciones familiares:
Asignación por hijo con discapacidad: $236.013.
Prenatal: $72.488.
Asignación por nacimiento: $84.495.
Pago único por adopción: $505.168.
Asignación por matrimonio: $126.513.
Asignación por cónyuge: $17.588.
Junto con los montos, ANSES también modificará los topes de ingresos permitidos para acceder al SUAF. De acuerdo con las proyecciones difundidas, el límite individual rondará los $2,97 millones, mientras que el tope del grupo familiar superará los $5,94 millones.
El ajuste mensual por inflación
La actualización de junio se determinó luego de que el Indec informara que la inflación de abril fue del 2,6%. Sin embargo, ANSES tomará el valor técnico exacto con dos decimales, lo que finalmente arroja un incremento de 2,58%.
El actual sistema de movilidad mensual se aplica a jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. El mecanismo fue implementado a través del Decreto 274/2024 y establece que los aumentos se calculen utilizando el índice inflacionario publicado dos meses antes.
Además de AUH y SUAF, el incremento alcanzará a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
En junio también se abonará el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año para jubilados y pensionados. A su vez, el Gobierno mantendría el bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben haberes mínimos.
Especialistas en temas previsionales señalaron que el nuevo esquema busca sostener el poder adquisitivo de las prestaciones frente a la inflación, aunque remarcan que el impacto real depende de la evolución de precios y de la continuidad de los bonos complementarios.
Desde ANSES recordaron que los beneficiarios pueden consultar fechas de cobro, montos y liquidaciones a través de la plataforma Mi ANSES y de los canales oficiales del organismo. También recomendaron mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar para evitar demoras o inconvenientes en las acreditaciones.
La oficialización de los nuevos valores se concretará en los próximos días mediante resoluciones que serán publicadas en el Boletín Oficial. Allí quedarán confirmados los montos definitivos y las escalas actualizadas que comenzarán a pagarse durante junio.