Se sumarán US$ 500 millones más del BID

Aval del Banco Mundial a Caputo para garantizarle créditos financieros por US$ 2000 millones

La garantía servirá de respaldo para que la Argentina busque financiamiento internacional a menor costo. Economía espera que la renovación de deuda le permita acumular más reservas y sume argumentos al clima de baja de tasas para reactivar sectores rezagados en el mercado interno.