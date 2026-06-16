El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó una garantía inédita del organismo para la Argentina, por US$ 2.000 millones. El instrumento -anunciado en abril pasado- permite a Economía refinanciar parte de su deuda a tasas más bajas (estimadas entre 5,5% y 6,5%) con bancos y acreedores privados internacionales, sin contraer nueva deuda neta.
Aval del Banco Mundial a Caputo para garantizarle créditos financieros por US$ 2000 millones
La garantía servirá de respaldo para que la Argentina busque financiamiento internacional a menor costo. Economía espera que la renovación de deuda le permita acumular más reservas y sume argumentos al clima de baja de tasas para reactivar sectores rezagados en el mercado interno.
En las próximas horas sería el turno del BID, que aportaría otra garantía por unos US$ 500 millones más para el plan financiero del equipo económico. Mientras tanto, la decisión del BM -que preside Ajay Banga- forma parte de Marco de Alianza País 2026-2033.
El mecanismo funciona como un aval que reduce el riesgo para los prestamistas potenciales y mejora las condiciones de financiamiento argentino, justo cuando el ruido político de cara al 2027 genera incertidumbre entre inversores, pero al mismo tiempo cuando las calificadoras de riesgo mejoran la nota de la economía nacional.
No es un desembolso
El acuerdo no es un desembolso directo de fondos del Banco Mundial, sino un respaldo (garantía) para operaciones de roleo de deuda en el mercado financiero, en este caso con bancos privados. Recursos con los que el ministro de Economía busca despejar expectativas financieras ante altos vencimientos de deuda.
El directorio del BM y el de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) destacaron que el respaldo servirá para apoyar la agenda de reformas de Argentina y “restablecer su acceso a los mercados internacionales de capital”.
Si Luis Caputo y su equipo consiguen renovar vencimientos a plazos más largos (incluso posteriores a la renovación presidencial del próximo año) y a menores tasas, el ecosistema financiero dará un paso adelante en el proceso de financiamiento para el país y a su vez para recomponer la actividad económica nacional.
El equipo económico necesita que la baja de tasas de interés aporte a la reactivación económica argentina. Al clima en ese sentido podría aportar desde el exterior la decisión de Kevin Warsh, que asumió oficialmente como nuevo presidente de la Reserva Federal.
En lo inmediato, en la economía real, las tasas argentinas mejoran paulatinamente en ese sentido. Las tasas de adelantos a empresas que estaban en 60% ya están en 30%, en línea con la inflación esperada para el año. Y la tasa por depósitos superiores a $ 1.000 millones en 22% ya desalienta el carry trade. La que no bajó es la de créditos personales, que sigue en 65% promedio.
Riesgo país en baja
La noticia -que descomprime el panorama financiero argentino- surge cuando el Riesgo País alcanzó los mínimos desde 2018, en torno de los 425 puntos. El dato refleja el resultado de la disciplina fiscal, superávit y acumulación de reservas, que se podrían incrementar si el gobierno no tuviera que destinar la compra de divisas a pagar vencimientos.
Con compromisos en el corto plazo por unos US$ 4,5 mil millones, fue el propio ministro de Economía quien afirmó categóricamente que los vencimientos de deuda para todo lo que resta del mandato de Javier Milei están totalmente cubiertos.
En su reciente disertación -en el 43º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF)- detalló que el Gobierno ya tiene “cerrado o estructurado” el financiamiento necesario.
Cabe recordar que las principales calificadoras de riesgo soberano mejoraron la nota de la deuda recientemente; así lo hicieron S&P Global Ratings, Fitch Ratings y Moody’s.