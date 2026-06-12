438 puntos

El riesgo país sigue bajando y mejora la perspectiva crediticia de la Argentina

Las agencias Fitch y S&P mejoraron la nota de bonos argentinos, lo que podría abrir puertas a financiamiento más barato y atraer inversores internacionales. El deseo oficial es que el descenso siga hasta quebrar el piso de los 400 puntos.