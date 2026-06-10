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Perspectiva de estabilidad

Argentina mejoró su calificación crediticia y Caputo lo celebró

La mejora refleja una reducción de las vulnerabilidades económicas y un acceso ampliado a la liquidez externa. El ministro de Economía destacó la austeridad fiscal y al fortalecimiento de reservas para sostener el crecimiento y reducir la inflación.

Caputo destacó el ascenso en las calificaciones refleja una disminución de vulnerabilidades económicas y una mejora en la liquidez externa, impulsando la recuperación argentina.Caputo destacó el ascenso en las calificaciones refleja una disminución de vulnerabilidades económicas y una mejora en la liquidez externa, impulsando la recuperación argentina.
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Este miércoles, Standar & Poors Global Ratings subió las calificaciones crediticias soberanas a corto y largo plazo, en moneda local y extranjera, de Argentina de 'CCC+/C' a 'B-/B'

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se hizo eco en su cuenta de X y destacó que Argentina recibió una “nueva mejora” en las calificaciones.

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De esta forma, la perspectiva de las calificaciones a largo plazo es estable. También elevaron la evaluación de transferencia y convertibilidad a 'B' y las calificaciones de emisión de bonos en moneda extranjera y local a 'B-'.

Según el documento, la disminución de las vulnerabilidades económicas de Argentina y la mejora gradual de su liquidez externa sientan las bases para una recuperación económica continua.

The Standard and Poor's building in New York, in this August 2, 2011 file photo. Rating agency Standard & Poor's has warned it may carry out an unprecedented mass downgrade of euro zone countries if EU leaders fail to deliver a convincing agreement on how to solve the region's debt crisis in a summit on December 9, 2011. Picture taken August 2, 2011. REUTERS/Brendan McDermid/Files (UNITED STATES - Tags: POLITICS BUSINESS) eeuu nueva york frente edificio de la calificadora de riesgo standard and poorsFoto: REUTERS / Brendan McDermid.

En este contexto, el gobierno obtuvo mayor acceso a liquidez para hacer frente a su deuda gracias a los continuos superávits fiscales y a la reducción de los desequilibrios económicos, incluida una menor inflación. Por eso, recibió la elevación de las calificaciones crediticias.

Perspectiva futura

Sobre este punto, el documento marca que la perspectiva estable de las calificaciones a largo plazo refleja la expectativa de que el gobierno va a continuar con su programa de austeridad fiscal y el banco central incrementará sus reservas de divisas. De esta forma, ello permitirá sostener el crecimiento económico y la reducción de la inflación.

billetes de 100 dolares U.S. dollar bank notes are seen in this picture illustration taken in Warsaw January 26, 2011. The United States lost its top-tier AAA credit rating from Standard & Poor's on August 5, 2011 in an unprecedented blow to the world's largest economy in the wake of a political battle that took the country to the brink of default. Picture taken January 26, 2011. REUTERS/Kacper Pempel/Files (POLAND - Tags: BUSINESS) billetes de cien dolares dolarbilletes de 100 dolares U.S. dollar bank notes are seen in this picture illustration taken in Warsaw January 26, 2011. The United States lost its top-tier AAA credit rating from Standard & Poor's on August 5, 2011 in an unprecedented blow to the world's largest economy in the wake of a political battle that took the country to the brink of default. Picture taken January 26, 2011. REUTERS/Kacper Pempel/Files (POLAND - Tags: BUSINESS) billetes de cien dolares dolar

Esta perspectiva equilibra los riesgos derivados de las persistentes vulnerabilidades económicas con resultados fiscales positivos y otras medidas que mejoran la liquidez del gobierno, amplia el documento.

También sostiene que la historia argentina de inestabilidad macroeconómica y los cambios drásticos en la política económica son la base de la baja credibilidad y la previsibilidad de las instituciones de gobierno argentinas. Pero añade que ahora la administración logró aprobar varias reformas económicas que crean las condiciones para un mayor crecimiento y para la formalización de la economía. Asimismo, marca que la continuidad de la estabilidad macroeconómica será fundamental para su implementación.

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Además, sostiene que prevé un crecimiento económico del 2,7% en 2026 y de alrededor del 3% en los próximos años.

Antecedente inmediato

El pasado seis de mayo la calificadora Fitch mejoró su calificación crediticia de Argentina a largo plazo, de 'CCC+' a 'B-' con perspectiva estable.

La mejora en la calificación de la deuda pública de la Argentina representa un avance hacia la posibilidad de que se reduzca el riesgo, lo que podría abrir al gobierno de Milei la posibilidad de retornar al mercado de capitales para refinanciarse.

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